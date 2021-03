Um incêndio atingiu, na noite desta segunda-feira (8), o Shopping Centro da Moda, no Centro de Fortaleza. Duas lojas foram incendiadas. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

A ocorrência foi registrada por volta das 19h30. Segundo o CBMCE, quatro viaturas se deslocaram para controlar o fogo. A causa do incêndio ainda será apurada. O trabalho de rescaldo na área atingida finalizou às 22h16.