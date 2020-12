Incêndio atinge Parque do Cocó neste domingo

Um incêndio atingiu uma área do Parque do Cocó, em Fortaleza, desde o fim da manhã deste domingo (27). Moradores de bairros vizinhos registraram a fumaça proveniente das chamas. As chamas foram completamente apagadas pelos bombeiros por volta das 14h30.

A área atingida, situada próximo às margens do Rio Cocó, não era muito extensa, mas as equipes do Corpo de Bombeiros tiveram dificuldade de acesso e precisaram andar por cerca de 1 quilômetro no meio da mata para chegar ao local exato da ocorrência.

Os militares controlaram o fogo por volta das 14h30 utilizando equipamentos como enxadas, abafadores e uma motosserra que serviu para cortar uma árvore que estava em chamas e corria risco de atingir uma região de vegetação seca próximo ao local do incêndio.