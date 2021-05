Incêndio atinge imóvel de condomínio na Beira-Mar, em Fortaleza

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionada no início da manhã desta quinta-feira (6) para uma ocorrência de incêndio em um apartamento do 16º andar de um condomínio residencial na Avenida Beira-Mar com Travessa Bauxita, em Fortaleza.

O fogo atingiu closet, banheiro e um quarto, e não se alastrou para os demais pavimentos.

Os bombeiros informaram que não há feridos e que o fogo já foi controlado, mas a fumaça ainda segue intensa. Os agentes usaram um veículo com escada mecânica Magirus para alcançar o imóvel.

"Trabalhamos aqui com sete guarnições, 27 bombeiros de serviço, entre ambulâncias, viaturas de combate a incendio e de salvamento. Não tivemos nenhuma vítima fatal, nenhuma vítima sofreu ação direta das chamas", comunicou o coronel Gledson Rodrigues.

Legenda: Travessa Bauxita está interditada para o atendimento da ocorrência Foto: Marina Alves

Segundo moradores, que precisaram evacuar o prédio, as chamas começaram a se espalhar no imóvel por volta de 6h30. Dez minutos depois, a ocorrência chegou à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS). O coronel destacou que a guarnição do Mucuripe chegou ao local após três minutos do registro.

"Fizemos um ataque ofensivo onde o bombeiro entra diretamente e faz o resfriamento do local e o ataque direto as chamas, isso permitiu que o fogo não se alastrasse".

Imagens enviadas ao Sistema Verdes Mares mostram as chamas destruindo o apartamento.

Bloqueio

Um trecho da Beira-Mar, na altura do Parque Bisão em frente ao letreiro Ceará, e a Travessa Bauxita foram interditados e a passagem de veículos está bloqueada. Durante o trabalho de rescaldo, o tráfego está liberado apenas para viaturas dos bombeiros e da Polícia Militar.

"Enquanto estivermos com o nosso rescaldo, é interessante também que a gente deixe isolada a área até porque está caindo material lá de cima, e aí a gente passa para a Defesa Civil e eles continuarão com essa etapa", complementou o coronel.

Legenda: Os moradores precisaram evacuar o prédio atingido pelas chamas Foto: Marina Alves