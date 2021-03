IJF recebe Área de Trânsito Calmo na Capital; velocidade de 30 km/h será implantada em ruas próximas

Fortaleza ganhou mais uma Área de Trânsito Calmo nesta quarta-feira (10). Com o intuito de preservar a integridade dos pedestres que circulam no entorno, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) iniciou a ação nas proximidades do Instituto Dr. José Frota (IJF).

As ruas Senador Pompeu, Barão do Rio Branco e Rua Antônio Pompeu foram contempladas na iniciativa. Para garantir que os condutores reduzam a velocidade e priorizem o ir e vir de quem anda a pé, serão implantadas zonas de 30 km/h nas vias. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a medida atende à solicitação de profissionais do próprio hospital que requerem mais segurança nos deslocamentos.

Além da revitalização da sinalização, o projeto ainda prevê a construção de duas travessias elevadas na Rua Barão do Rio Branco, sendo a primeira em frente ao Colégio Lourenço Filho e a segunda em frente ao acesso de pedestres do IJF, após a esquina com a Rua Antônio Pompeu.

Regiões de tráfego calmo de Fortaleza

Com dispositivos específicos, como travessias elevadas para pedestres, prolongamentos de calçadas e sinalização especial indicando limite de velocidade diferenciado, essa categoria de intervenção busca reduzir os conflitos entre veículos motorizados e quem caminha ou pedala. Confira as regiões já instaladas em Fortaleza:

Área de Trânsito Calmo do Benfica – Campus da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Área de Trânsito Calmo da Praia de Iracema – Regional II – Projeto Cidade da Gente no entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Área de Trânsito Calmo do Albert Sabin - Regional III

Área de Trânsito Calmo da Cidade 2000 – Regional II – Projeto Cidade da Gente

Área de Trânsito Calmo no Bairro Rodolfo Teófilo – Regional III

Área de Trânsito Calmo no Montese - Rua Irmã Bazet Regional III

Área de Trânsito Calmo no Montese - Rua Elvira Pinho Regional III

Área de Trânsito Calmo no Montese - Rua Pe. João Piamarta Regional III

Área de Trânsito Calmo da Praia de Iracema - Rua dos Tabajaras