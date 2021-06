Iguatemi Fortaleza lança serviço de marketplace para os consumidores

Em meio ao processo de crescimento nas compras on-line, que foi impulsionado durante o ano de 2020 no Brasil por conta da pandemia da Covid-19, empresas tradicionais se moldam para que o digital esteja cada dia mais presente no cotidiano. Nesse cenário, o Shopping Iguatemi Fortaleza lança hoje (1) o Iguatemi Bosque Digital, um espaço de marketplace para as lojas da rede.

O objetivo do lançamento é apresentar novas possibilidades de consumo para os clientes, além de proporcionar um canal de vendas consolidado para as lojas. De acordo com George Castro, Head de Marketplace do Grupo JCC, o projeto começou a ser concebido há cerca de dois anos, ao se observar que o modelo de marketplace era pouco utilizado nos shoppings brasileiros.

“A partir daí, passamos por um período de maturação dessa ideia, onde fomos buscar experiência em plataformas conceituadas internacionalmente para que pudéssemos trazer uma solução que não fosse concorrente a um shopping center físico e, sim, uma forma de ter uma jornada de consumo complementar ao que já existe”. O lançamento contará com cerca de 60 marcas presentes no Iguatemi, com outras sendo agregadas ao longo do semestre. Por meio da plataforma, os clientes terão acesso aos produtos que também estão à venda nas lojas físicas, mas com a possibilidade de serem adquiridos de casa.

Diferença no mercado

Algumas das funcionalidades do Iguatemi Bosque Digital são a integração automática entre pedidos, estoque e vendas, além da busca e recomendação inteligente de produtos. Entre as opções de entrega estão o delivery, a retirada dentro da loja que realizou a venda, locker, ou um espaço específico para os produtos adquiridos por meio do marketplace, localizado ao lado da loja Zara. Todas as informações estão disponíveis no portal.

Segundo George Castro, o marketplace também seguirá o calendário tradicional de vendas do varejo, como forma de oferecer conteúdo de forma dinâmica dentro do estilo de vida dos clientes. “Nosso objetivo é trazer a melhor experiência aos nossos clientes nessa nova maneira de comprar, tendo como base a referência de qualidade e de relação de afeto que eles têm com o Iguatemi Fortaleza enquanto um ambiente físico que faz parte da vida dessas pessoas.”

Serviço

Iguatemi Bosque Digital

https://www.iguatemifortaleza.com.br