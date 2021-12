Igor Queiroz Barroso recebe título de cidadão honorário de Cascavel

O presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, recebeu o título de cidadão honorário cascavelense, em sessão solene realizada na noite desta segunda-feira (20), na Câmara Municipal de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme o propositor da homenagem, vereador Gladson Bezerra (PL), a concessão do título tem como justificativa "um acúmulo" de contribuições do empresário e da família Queiroz ao município.

Igor Queiroz se declarou "muito feliz e honrado" com o título recebido. Ele também lembrou que a cidade foi o local escolhido por Edson Queiroz para fundar a Cascaju, um dos primeiros negócios do Grupo Edson Queiroz (GEQ).

Igor Queiroz Barroso Presidente do Conselho de Administração do GEQ O Grupo Edson Queiroz está muito ligado a esta terra. Foi em Cascavel que meu avô nasceu e fez surgir um dos primeiros negócios do Grupo, a Cascaju. Nossa família é extremamente grata a este município"

Legenda: Igor Queiroz se declarou "muito feliz e honrado" com o título recebido. "O Grupo Edson Queiroz está muito ligado a esta terra. Foi em Cascavel que meu avô nasceu e fez surgir um dos primeiros negócios do Grupo, a Cascaju. Nossa família é extremamente grata a este município", disse o homenageado Foto: Thiago Gadelha

Educação de crianças

O vereador Gladson Bezerra cita também que o convênio firmado entre o município e o Instituto Myra Eliane, presidido por Igor Queiroz, vem contribuindo com a educação de crianças da cidade.

"Então, como forma de retribuir a esse empenho do Grupo Edson Queiroz, do doutor Edson Queiroz, hoje representado pelo doutor Igor, a gente teve a ideia de homenageá-lo com o título de cidadão cascavelense", afirma.

"Que os cascavelenses possam cada vez mais valorizar aquelas pessoas que diuturnamente vêm ajudando a nossa cidade", acrescenta Gladson Bezerra.

Legenda: Inaugurado em novembro, memorial resguarda a trajetória da vida pessoal e profissional do empresário Edson Queiroz Foto: LC Moreira

Memorial Edson Queiroz

O prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro (Cidadania), reitera que a entrega do título ao empresário reflete a "relação restabelecida" entre o município e a família Queiroz.

Segundo Ribeiro, o homenageado vem trabalhando de "forma muito significativa" para contribuir com a Educação Infantil do município.

Além disso, se empenhou em parceria com a Prefeitura para inaugurar, no último dia 7 de novembro, um novo equipamento na cidade: o Memorial Edson Queiroz, onde a história de vida de seu avô é revisitada.

Mesmo com apenas 50 dias de inauguração, o Memorial tem contribuído, "em muitas vertentes" para o município de Cascavel, endossa Tiago Ribeito.

"Primeiro, pela recuperação do patrimônio histórico da cidade. Paralelo a isso, é uma homenagem a um grande cascavelense que foi Edson Queiroz, dando oportunidade às novas gerações saber quem foi esse grande entusiasta do Ceará e da cidade de Cascavel. E hoje é um ponto de encontro cultural, literário e turístico da cidade", diz.

"É muito satisfatório termos hoje o Igor Queiroz, assim como foi o seu avô também um grande cascavelense", soma.

O memorial fica em um prédio histórico, na praça Nossa Senhora do Ó, onde já funcionou a Cadeia Pública de Cascavel. No local estão reunidas relíquias guardadas pela família durante vários anos.

Legenda: A entrega do título de cidadão honorário cascavelense a Igor Queiroz foi feita na noite desta segunda-feira (20) Foto: Thiago Gadelha

"Sonho realizado"

Igor Queiroz ressalta que o Memorial Edson Queiroz se trata de um "sonho realizado", que veio "fortalecer os laços" da família Queiroz com o município.

"O Memorial fortalece os laços da família Queiroz com a cidade de Cascavel, com seus cidadãos e mostra quem foi Edson Queiroz, o que ele fez, o homem que ele foi, as empresas que ele criou. Mas também conta a história de Cascavel, do seu artesanato, da importância do trabalho das suas mãos, do que seus artesãos fazem, tem um pouco da história da cidade antiga e ainda tem um auditório lá em cima para fortalecer a parceria com a Secretaria de Cultura da cidade".

