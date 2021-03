Idosos que faltaram à vacinação contra Covid-19 têm nova oportunidade de receber o imunizante

Os idosos acima de 75 anos que faltaram à data de agendamento da vacinação contra a Covid-19, em Fortaleza, terão uma nova chance de receber a dose do imunizante nesta sexta-feira (5), no Centro de Eventos do Ceará, das 9h às 17h.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para acessar o drive-thru, eles deverão apresentar uma comprovação da marcação prévia, documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

As salas de acolhimento para vacinação dos Cucas José Walter, Barra do Ceará, Mondubim e Jangurussu também funcionarão no mesmo horário. Eles precisam estar cadastrados e agendados pelo aplicativo Mais Saúde Fortaleza e no site Vacine Já.

"Para contemplar os idosos que, no ato do cadastro, optaram pela modalidade domiciliar, a Prefeitura segue disponibilizando 70 equipes devidamente uniformizadas, identificadas por meio de crachás e paramentadas com todos os equipamentos de proteção individual necessários", informou a SMS.

Na última quarta-feira (3), a Pasta recebeu 48.010 doses da vacina CoronaVac. Este volume foi repassado pelo Governo do Estado, que obteve do Ministério da Saúde 115.600 doses do imunizante.