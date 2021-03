Gestante entra em trabalho de parto em carro de aplicativo, e PM escolta veículo até hospital

Uma gestante que estava em trabalho de parto dentro de um carro de aplicativo recebeu ajuda de um orientador motociclista do Via Livre e de policiais militares do BPRaio, na tarde da última sexta-feira (5), para chegar ao Hospital Distrital Gonzaga Mota, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. As equipes abriram caminho e escoltaram o veículo em que a mulher estava para que ela fosse à unidade de saúde e desse à luz ao bebê.

Moradora do bairro Guajiru, em Caucaia, na Região Metropolitana, a dona de casa Cibele Bezerra, de 25 anos, lembra que na data mencionada começou a sentir contrações, sinalizando que o parto estava próximo de acontecer.

Foi então que decidiu pedir ajuda à família do marido, que mora na Barra do Ceará. Eles foram buscá-la e, às 15h, quando estavam voltando de Caucaia, com destino ao Gonzaga Mota, se depararam com uma fila de veículos perto de uma barreira sanitária.

"Eles (pessoas que estavam com ela) pararam o carro na barreira sanitária, e eu falaram que eu estava em trabalho de parto. Como eu estava deitada no banco, sentindo muita dor, só escutei a zoada da Polícia Militar", lembra Cibele Bezerra.

Legenda: Bebê nasceu às 16h no Hospital Distrital Gonzaga Mota, na Barra do Ceará Foto: Arquivo pessoal

Com a o caminho aberto, a chegada à unidade de saúde foi agilizada, explica a dona de casa. Minutos depois, às 16h, o pequeno Henry Emanuel nasceu.

"Foi rápido. Se não fosse isso (ajuda do orientador motociclista do Via Livre e dos PMs), eu não tinha nem conseguido chegar no hospital. Eu teria tido outro filho dentro do carro. A primeira nasceu assim", recorda.

Ação

Na ocasião, afirma o orientador motociclista do Via Livre, Pedro Lessa, durante abordagens na barreira sanitária na Ponte da Barra do Ceará, ele notou uma "movimentação estranha" e, ao analisar melhor a situação, soube que havia uma mulher em trabalho de parto.

De acordo com Pedro Lessa, o motorista que levava a gestante falou que queria chegar hospital, e o orientador foi conduzindo a moto do Via Livre até a Avenida Coronel Carvalho, onde encontrou uma equipe do BPRaio, que deu apoio e os acompanhou até a unidade de saúde.

"No momento da ocorrência, a gente não pensou duas vezes, só em ajudar aquela pessoa que estava em trabalho de parto. A gente só pensou em chegar o mais rápido possível. Isso é o mais importante", disse.

'Gratificante' e 'emocionante'

Servir à sociedade, explica o subtenente José Carlos Bezerra, que esteve na ação, é uma das missões da Polícia Militar, que os agentes cumprem rotineiramente.

"Isso faz parte do dia a dia da PM. A gente tenta atender da melhor forma possível o cidadão. Poder ajudar uma pessoa, principalmente uma grávida, é gratificante. É emocionante para nós, que somos pais", destaca.