Funcionário terceirizado utiliza carro com adesivo da prefeitura para ir à praia, em Fortaleza

Um fiscal de uma empresa terceirizada foi flagrado ao utilizar um veículo com adesivo da Prefeitura de Fortaleza em momento de lazer, na manhã desta segunda-feira (27), na Praia de Iracema.

Imagens mostram quando o homem, que utilizava traje de banho, guarda uma prancha de surf no porta-malas.

Segundo a Prefeitura, o carro é dele, mas a identificação só pode ser utilizada durante o serviço. Por isso, o profissional foi advertido pelo uso irregular da credencial antes do horário do expediente.

Assista ao vídeo:





Em nota, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Controladoria Geral do Município (CGM), disse que, a partir das imagens recebidas, registrou denúncia e instaurou processo administrativo constatando que o veículo em questão é de propriedade particular de um fiscal de empresa contratada pela Prefeitura e que atua na região.

"O profissional tem permissão para utilizar a identificação magnética removível no automóvel, mas exclusivamente em serviço para facilitar o acesso às obras. O profissional já foi identificado e sofreu advertência pelo uso irregular da identificação antes do horário do expediente", esclareceu.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste