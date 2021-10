Freiras andam de patins na Beira-Mar de Fortaleza e fazem sucesso na internet

Um grupo de freiras foi flagrado andando de patins na Avenida Beira-Mar na noite deste domingo (17), em Fortaleza. O vídeo das irmãs “radicalizando” no calçadão viralizou na internet.

Nesta segunda-feira (18), as Filhas da Misericórdia, como se chama o ramo feminino do Instituto Filhos da Misericórdia, postaram a aventura na própria conta no Instagram. Na legenda, escreveram: “De ontem! Nos divertimos muito andando de patins da Beira-Mar, levando a alegria que vem de Deus!”.

Legenda: Vídeo viralizou na Internet na noite deste domingo (17). Foto: Reprodução/Instagram

Nos comentários, internautas elogiaram a performance das religiosas e se sentiram cativados por elas. “A verdadeira evangelização que me salva a cada dia”, escreveu uma seguidora.

"A gente já sabe que vai chamar atenção por causa do hábito", compartilha madre Elizabete, uma das irmãs que já costuma andar de patins na Beira-Mar. Segundo ela, as freiras têm momentos de lazer como esse mensalmente e também gostam de jogar vôlei, pedalar e ir ao cinema. "As pessoas vão se surpreendendo e vai quebrando uma imagem que se tem de freira", comenta.

Campanha solidária

As Filhas da Misericórdia iniciaram uma campanha solidária para angariar recursos financeiros para comprar um convento. "Não temos nosso convento, estamos precisando da providência de Deus no processo de aquisição dessa casa", diz a madre Elizabete.

Interessados em ajudar podem transferir valores por Pix. A chave é o CNPJ da instituição: 38.068.915/0001-01.

Mais informações

Madre Elizabete: (85) 9 9429-6252

Irmã Clara: (85) 9 8557-9675