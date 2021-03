Fortaleza registra chuva nesta terça-feira (16); Estado tem precipitação em pelo menos 49 municípios

Fortaleza teve chuva em diversos pontos entre a madrugada e a manhã desta terça-feira (16). Choveu em pelo menos 49 municípios do Ceará entre as 7h de segunda (15) e as 7h de terça, segundo balanço da Fundação Cearense de Metereologia (Funceme).

A precipitação isolada em Fortaleza já era prevista para o período da manhã. À tarde e à noite, a previsão é de nebulosidade variável. Na Capital, foi registrado 12 mm no posto Água Fria e 8,8 mm no posto Messejana.

A cidade com maior chuva em 24h foi Cascavel, com 41 mm. Guaiuba registrou 40 mm. Caucaia, no Litoral de Fortaleza, teve precipitação de 36,6 mm.

O Ceará tem cenário favorável a chuvas isoladas pelo menos até quarta-feira (17), segundo a Funceme. Os maiores acumulados devem se concentrar na faixa litorânea na região Ibiapaba.

Para terça e quarta-feira (17), todas as regiões devem ter céu variando entre claro e parcialmente nublado. As chuvas devem ocorrer no período da madrugada e da manhã.

Veja as 10 maiores chuvas entre as 7h de segunda-feira (15) e às 7h de terça-feira (16):

Cascavel (Posto: Cascavel) : 41.0 mm

Guaiúba (Posto: Guaiuba) : 40.0 mm

Caucaia (Posto: Caucaia) : 36.6 mm

Ocara (Posto: Curupira) : 34.0 mm

Santa Quitéria (Posto: Trapia) : 34.0 mm

Banabuiú (Posto: Barra De Sitia) : 33.0 mm

Crateús (Posto: Ibiapaba) : 31.0 mm

Pindoretama (Posto: Pindoretama) : 30.0 mm

Ipueiras (Posto: Sao Jose Das Lontras) : 28.3 mm

Ocara (Posto: Ocara) : 27.0 mm

*Dados até 9h40