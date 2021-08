Fortaleza ganha jogo de amarelinha 'gigante' com 400 quadrados em rua da Praia de Iracema; vídeo

Cearenses e turistas que visitarem a Rua Almirante Jaceguai, na Praia de Iracema, ganharão uma viagem de volta à infância. A Prefeitura de Fortaleza instalou, ao longo de 180 metros, "a maior amarelinha do Brasil", com 400 quadrados do início ao "céu".

O espaço é aberto ao público e já pode ser visitado neste sábado (14).

O tradicional jogo infantil, pintado no entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, foi instalado como "uma opção de lazer para adultos e crianças", de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Junto à "amarelinha", foram desenhados outros diversos ícones que remetem a brincadeiras da infância, como controles de videogames e personagens do jogo PacMan.

Foto: AMC/Divulgação