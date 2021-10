Fortaleza faz repescagem para vacinação contra Covid-19 nesta semana; veja faixas etárias e datas

Jovens e adolescentes de Fortaleza que não tomaram a primeira dose (D1) da vacina contra a Covid-19 poderão tomar o imunizante nesta semana, quando a Prefeitura fará a repescagem para aplicação das doses. O atendimento será das 9h às 17h.

A convocação dos jovens que têm entre 29 e 18 anos está atendendo um calendário por faixa etária. Eles serão recebidos no Sesi Parangaba, Shopping RioMar Fortaleza ou nos Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter).

Confira a programação:

24 anos: 04/10 (segunda-feira)

23 anos: 05/10 (terça-feira)

22 anos: 06/10 (quarta-feira)

21 anos: 07/10 (quinta-feira)

20 anos: 08/10 (sexta-feira)

19 anos: 11/10 (segunda-feira)

18 anos: 13/10 (quarta-feira)

Já os adolescentes, que também deverão seguir calendário por faixa etária para repescagem de primeira dose, serão atendidos no Centro de Eventos e nos shoppings RioMar Kennedy e Iguatemi.

Confira a programação:

16 e 17 anos: 04/10 (segunda-feira)

14 e 15 anos: 05/10 (terça-feira)

12 e 13 anos: 06/10 (quarta-feira)

Sem agendamento prévio

Também conforme a descrição abaixo dos locais de acolhimento, serão atendidos os casos em que é possível receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 sem agendamento prévio:

Fortalezenses a partir de 30 anos cadastrados no Saúde Digital (ver abaixo locais de atendimento, divididos por idade);

Pessoas que faltaram à data da vacina porque estavam com diagnóstico de Covid-19, em viagem a trabalho ou que haviam tomado a vacina contra a gripe.

Segunda dose

Na segunda-feira (4), o atendimento de segunda dose da AstraZeneca será para os agendados, com lista nominal divulgada no Canal Coronavírus e para os que perderam o agendamento anterior.

Já para os que perderam a segunda dose da marca CoronaVac ou Pfizer, ou chegaram à data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, podem buscar atendimento nessas datas.

O Centro de Eventos tem CoronaVac e Pfizer e os Cucas têm a CoronaVac. Os outros pontos de vacinação atendem uma programação diária.

Consultar cadastro

Além do Canal Coronavírus, onde há as listas com a relação dos agendados, é possível consultar o cadastro no Vacine Já.

Documentos necessários

Ao comparecer ao centro de vacinação, é necessário apresentar os documentos originais:

Identidade (com foto);

CPF;

Cartão Nacional de Saúde (CNS);

Comprovante de residência.

Os adolescentes que não têm RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o bilhete único ou carteira estudantil.



No caso de segunda dose, levar também o cartão de vacinação.

Confira a programação de segunda-feira (4):

Centro de Eventos do Ceará:

- Atendimento por agendamento para segunda dose

- Atendimento de adolescentes que perderam a convocação da primeira dose por estarem com Covid-19 ou porque tomaram outra vacina

- Atendimento dos adolescentes de 16 e 17 anos que perderam a primeira dose

- Atendimento de gestantes que perderam a convocação da primeira dose por estarem com Covid-19 ou porque tomaram outra vacina

- Atendimento para primeira dose dos que têm 60 anos ou mais, cadastrados no Saúde Digital

- Atendimento aos que faltaram ao agendamento da segunda dose ou chegaram à data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, das marcas CoronaVac e Pfizer.

Sesi Parangaba

- Atendimento por agendamento para segunda dose

- Atendimento dos adultos que perderam a convocação da primeira dose por estarem com Covid-19, em viagem a trabalho ou porque tomaram outra vacina

- Atendimento para primeira dose dos que têm de 30 a 59 anos, cadastrados no Saúde Digital

- Atendimento aos que faltaram ao agendamento da segunda dose ou chegaram à data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, da marca CoronaVac

- Atendimento dos adultos de 24 anos que perderam a primeira dose

Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

- Atendimento por agendamento para segunda dose

- Atendimento dos adultos que perderam a convocação da primeira dose por estarem com Covid-19, em viagem a trabalho ou porque tomaram outra vacina

- Atendimento para primeira dose dos que têm de 30 a 59 anos, cadastrados no Saúde Digital

- Atendimento dos adultos de 24 anos que perderam a primeira dose

Shopping RioMar Kennedy e Shopping Iguatemi

- Atendimento por agendamento para segunda dose

- Atendimento dos adolescentes de 16 e 17 anos que perderam a primeira dose

- Atendimento por agendamento para segunda dose

- Atendimento dos adultos que perderam a convocação da primeira dose por estarem com Covid-19, em viagem a trabalho ou porque tomaram outra vacina

- Atendimento para primeira dose dos que têm de 30 a 59 anos, cadastrados no Saúde Digital

- Atendimento aos que faltaram ao agendamento da segunda dose ou chegaram na data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, da marca CoronaVac.

- Atendimento dos adultos de 24 anos que perderam a primeira dose

Postos de saúde:

- Atendimento por agendamento para segunda dose

- Atendimento aos que faltaram ao agendamento da segunda dose ou chegaram na data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, da marca Pfizer

Endereço dos postos de saúde com atendimento de vacinação contra a Covid-19 na segunda-feira (4):

- Regional de Saúde I



Airton Monte (Rua Alberto Oliveira, s/n - Jardim Iracema)

Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 – Jacarecanga)

Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 - Barra do Ceará)

Francisco Domingos (Avenida Castelo Branco, 4707 - Barra do Ceará)

Fernando Façanha (Rua Rio Tocantins, s/n - Jardim Iracema)

Floresta (Rua Ten. José Barreira, 251 - Álvaro Weyne)

Guiomar Arruda (Rua General Costa Matos, 06 – Pirambu)

Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)

Lineu Jucá (Rua Vila Velha, 101 - Barra do Ceará)

Paulo de Melo (Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo)

4 Varas (Rua Profeta Isaías, 456 – Barra do Ceará)

Rebouças Macambira (Rua Creuza Rocha, s/n - Jardim Guanabara)

Virgílio Távora (Av. Mons. Hélio Campos, s/n - Cristo Redentor)

Zenirton Pereira (Rua José Roberto Sales, 475 – Barra do Ceará)

- Regional de Saúde II

Aida Santos e Silva (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Benedito Arthur de Carvalho (Rua Jaime Leonel, 228 - Luciano Cavalcante)

Flávio Marcílio (Av. Abolição, 416 – Mucuripe)

Frei Tito (Rua José Cláudio Costa Lima, 100 - Praia do Futuro)

Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape)

Miriam Porto Mota (Rua Cel. Jucá, 1636 – Aldeota)

Odorico de Morais (Rua Esperantina, s/n - Cais do Porto)

Pio XII (Rua Belizário Távora, s/n - Pio XII)

Rigoberto Romero (Rua Alameda das Graviolas, 195 - Cidade 2000)

- Regional de Saúde III

Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)

César Cals de Oliveira Filho (Rua Pernambuco, 3172 – Pici)

Clodoaldo Pinto (Rua Banward Bezerra, 100 - Padre Andrade)

Cdfam Profº Gilmário Mourão (Rua Pernambuco, 1674 – Pici)

Eliézer Studart (Rua Tomáz Cavalcante, 546 - Autran Nunes)

Fernandes Távora (Rua Maceió, 1354 - Henrique Jorge)

Francisco Pereira De Almeida (Rua Paraguai, 351 - Bela Vista)

George Benevides (Rua Pio Saraiva, 168 - Quintino Cunha)

Hermínia Leitão (Rua Gen. Couto, 470 - Quintino Cunha)

Humberto Bezerra (Rua Hugo Victor, 51 - Antônio Bezerra)

Lícinio Nunes De Miranda (Rua 06, s/n - Quintino Cunha)

Luís Recamonde Capelo (Rua Maria Quintela, 935 – Bonsucesso)

Mariusa Silva Sousa (Rua Araça, s/n – Bonsucesso)

Meton de Alencar (Rua Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Sobreira de Amorim (Rua Des. Luís Paulino, 190 - Jóquei Clube)

Waldemar Alcântara (Rua Silveira Filho, 903 - Jóquei Clube)

- Regional de Saúde IV

Abel Pinto (Travessa Goiás, s/n - Demócrito Rocha)

Dom Aloiso Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Francisco Monteiro (Av. Dos Eucaliptos, s/n – Dendê)

Gothardo Peixoto F. Lima (Rua Irmã Bazet, 153 - Damas)

Gutemberg Braun (Rua Monsenhor Agostinho, 505 - Vila Peri)

Jose Valdevino Carvalho (Rua Guará, S/N – Itaoca)

Oliveira Pombo (Rua Rio Grande do Sul, s/n - Couto Fernandes)

Antônio Ciríaco (Rua Gomes Brasil, 555 – Parangaba)

Roberto Bruno (Av. Borges de Melo, 910 – Fátima)

Turbay Barreira (Rua Gonçalo Souto, 420 - Vila União)

- Regional de Saúde V

Argeu Herbster (Rua Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim)

Dom Lustosa (Rua A, s/n - Granja Lisboa)

Edmilson Pinheiro (Av. H, 2191 - Granja Lisboa)

Fernando Diógenes (Rua Teodoro de Castro, s/n - Granja Portugal)

Graciliano Muniz (Rua 106, 345 - Conjunto Esperança)

Guarany Mont'alverne (Rua Geraldo Barbosa, 3230 - Granja Lisboa)

João Pessoa (Rua Rubi, s/n – Jardim Jatobá)

João Elísio Holanda (Rua Juvêncio Sales, s/n – Aracapé)

José Galba de Araújo (Av. Sen. Fernandes Távora, 3161 - Genibaú)

José Paracampos (Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim)

Jurandir Picanço (Rua Duas Nações, s/n - Granja Portugal)

Luciano Torres de Melo (Rua Delta, 365 - Manoel Sátiro)

Luiza Távora (Travessa São José, 940 – Mondubim)

Maciel de Brito (Av. A, s/n - 1ª etapa Conjunto Ceará)

Parque São José (Rua Des. Frota, s/n - Parque São José)

Pedro Celestino (Rua Gastão Justo, 215 - Maraponga)

Pontes Neto (Rua 541, nº 150 - 2ª etapa Conjunto Ceará)

Regina Maria Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canindezinho)

Régis Jucá (Av I, 618 – Mondubim)

Ronaldo Albuquerque (Av I, s/n - Conj. Ceará/Genibaú)

Siqueira (Rua. Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

Viviane Benevides (Rua João Areas, 1296 - Manoel Sátiro)

- Regional de Saúde VI



Alarico Leite (Av. dos Paroaras 301 – Passaré)

Anísio Teixeira (Rua Guarany, 355 - Pq. Itamaraty)

César Cals de Oliveira (Rua Capitão Aragão, 555 - Alto da Balança)

Edilmar Norões (Rua H, 319 - Parque Dois Irmãos)

Edmar Fujita (Av. Alberto Craveiro, 1480 - Boa Vista)

Evandro Ayres de Moura (Av. Castelo de Castro, s/n - Conj. Palmeiras)

Acrísio Eufrasino de Pinho (Cruzamento das ruas 12 e Palmeiras dos Índios – Pedras)

Escola Municipal Bárbara de Alencar - Uaps Fausto Freire (Av. Isabel Bezerra, 416 - Parque Santa Maria)

Galba de Araújo (Av. Recreio, 1390 – Lagoa Redonda)

Hélio Góes Ferreira (Av. Eng. Leal Limaverde, 453 – Sapiranga)

Jangurussu (Rua Estrada do Itaperi, 146 - Passaré)

Janival de Almeida (Rua Coelho Garcia, 25 – Passaré)

João Hipólito (Rua 03, nº 88 - Dias Macêdo)

José Barros de Alencar (Rua José Nogueira, 180 – Pedras)

Luís Franklin (Rua Alexandre Vieira, s/n - Coaçu)

Manoel Carlos Gouveia (Av. Des. Faustino Albuquerque, 486 - Jardim das Oliveiras)

Maria Grasiela (Rua Edésio Monteiro, 1450 - Santa Fé)

Marcus Aurélio Rabelo (Rua Iracema, 1100 - Santa Filomena)

Mattos Dourado (Av. Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz)

Melo Jaborandi (Rua 315, nº 80 – Jangurussu)

Messejana (Rua Guilherme Alencar s/n - Messejana)

Monteiro de Moraes (Av. Evilásio Miranda s/n - Sapiranga Coité)

Osmar Viana (Av. Chiquinha Gonzaga, s/n – Jangurussu)

Otoni Cardoso do Vale (Rua José Teixeira Costa, 643 – Paupina)

Pompeu Vasconcelos (Rua 05, s/n, Conj. João Paulo II – Barroso)

Sítio São João (Rua Verde Cinco, 71 – Jangurussu)

Waldo Pessoa (Rua Cap. Hugo Bezerra, 75 – Barroso)