Fortaleza amanhece com chuva nesta quarta-feira (24); Crateús registra 93 mm em 24h

Diversos bairros de Fortaleza amanheceram com chuva nesta quarta-feira (24). A precipitação e o céu nublado estão previstos para o período, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Entre as 7h de terça-feira (23) e as 7h de quarta-feira (24), a Capital registrou 21,2 mm no posto Messejana, 15,4 mm no posto Castelão e 13 mm no posto Água Fria, conforme balanço da Funceme de 9h50.

A previsão de Fortaleza para a tarde e a noite é de persistência de céu nublado e de chuvas isoladas. No litoral da Capital, Beberibe registrou 62 mm. A precipitação também foi intensa em Itaitinga (56,3 mm) e Caucaia (53,6 mm).

Interior

Pelo menos 109 cidades tiveram precipitação entre as 7h de terça-feira (23) e as 7h de quarta-feira (24). A maior chuva do Ceará no período foi registrada em Crateús, na região Sertão Central e Inhamuns, de 93 mm.

Em Marco, no litoral Norte, a precipitação foi de 76 mm. Na mesma região, houve chuva forte em Acaraú, com 55,2 mm, e Moraújo, com 54 mm.

Jaguaruana teve chuva de 72 mm. A precipitação também se destacou em Fortim, 60 mm, e Aracati, com 50 mm.

No litoral do Pecém, os principais acumulados foram registrados em Irauçuba (72 mm), Itapajé (67mm) e Paramoti (59,2).

Conforme a Funceme, a previsão para esta terça-feira (24) é de nebulosidade variável em todas as macrorregiões. Há maior possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, Ibiapaba e Cariri.

Veja maiores chuvas registradas entre 7h de terça-feira (23) e às 7h de quarta-feira (24):

Crateús (Posto: Aeroporto(crateus)) : 93.0 mm

Marco (Posto: Marco) : 76.0 mm

Jaguaruana (Posto: Giqui) : 72.0 mm

Irauçuba (Posto: Missi) : 72.0 mm

Itapajé (Posto: Itapaje) : 67.0 mm

Itapajé (Posto: Santa Cruz) : 66.0 mm

Beberibe (Posto: Beberibe) : 62.0 mm

Várzea Alegre (Posto: Boa Vista) : 61.0 mm

Fortim (Posto: Fortim) : 60.0 mm

Paramoti (Posto: Paramoti) : 59.2 mm