Fortaleza amanhece com chuva e céu nublado nesta segunda-feira (17)

Fortaleza voltou a amanhecer com chuvas e céu nublado nas primeiras horas desta segunda-feira (17). Há "alta possibilidade" de novas precipitações ao longo da manhã. A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Conforme o balanço pluviométrico do órgão, entre as 7h do domingo (16) e as 7h de hoje, pelo menos 23 municípios registraram chuvas. A atualização ocorreu às 7h20.

São Gonçalo do Amarante, no Litoral do Pecém, contabilizou 55 mm de chuvas no intervalo de 24 horas, sendo esse o maior volume entre as 184 cidades do Estado.

Veja os principais acumulados do Ceará

Capistrano 48 mm

Sobral 31,2 mm

Maranguape 22 mm

Irauçuba 22 mm

Fortim 21 mm

Santana do Cariri 19,4 mm

Ocara 19 mm

Maranguape 17,6 mm

Previsão do tempo

17 de janeiro (segunda-feira)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões;

18 de janeiro (terça-feira)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva em todas as macrorregiões;

19 de janeiro (quarta-feira)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva em todas as macrorregiões.