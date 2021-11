Evento celebra Dia Mundial da Filosofia com palestras sobre tempos de crise no Brasil

Dados da pesquisa “Adaptação social em estresse na pandemia de Covid-19: um estudo transcultural”, realizada pela UERJ em parceria com cientistas de diversos países, mostram que os brasileiros estão entre os povos mais estressados do mundo em meio à pandemia. Entre os motivos, estão as crises, que vão desde a preocupação com a doença ao aumento do desemprego à inflação alta.

Enquanto isso, com a missão de recuperar a autoestima do brasileiro e celebrar o Dia Mundial da Filosofia, a organização internacional de filosofia, Nova Acrópole, promove o ciclo de palestras “O valor da unidade em momentos de crise”, de forma on-line e gratuita, entre os dias 16 e 20 de novembro, através do canal no YouTube.

Segundo a filósofa Lúcia Helena Galvão, que abre o evento com tema sobre fraternidade, esse é um momento de estranhamento, ressaltando uma época onde o homem perde o referencial de unidade como indivíduo, humanidade e ser humano.

“É difícil encontrar um problema de qualquer nível, de qualquer escala que não se resolva com vontade, amor, inteligência, empatia, fraternidade, criatividade e muitos outros poderes que nós trazemos daquilo que nós chamamos de kit ser humano”, destaca ela.

Filosofia para todos

Com mais 81 milhões de visualizações em mil palestras no canal do YouTube, a Nova Acrópole conquistou público cativo e, agora, promove novos encontros com filósofos e especialistas sobre temas como empatia, conexões humanas e reflexões que buscam contribuir para a construção de uma sociedade melhor.

“Todos os grandes filósofos da história deixaram uma herança de como vivenciar, como encarar a vida de uma maneira mais humana, cada um deles sempre esperou que possamos transformar esses ensinamentos em vida, portanto esperamos, como diz uma frase filosófica: nós não vivemos daquilo que comemos, mas daquilo que assimilamos”, complementa Lúcia Helena Galvão.

Além disso, o evento deste mês também integra as comemorações ao Dia Mundial da Filosofia, instituído pela Unesco, que busca valorizar o papel da filosofia para o desenvolvimento do pensamento, das atitudes e das relações humanas.

Assim, da reflexão à prática, a filosofia aparece como ferramenta essencial para superar obstáculos. Para os interessados em participar do 'Dia Mundial da Filosofia – O Valor da Unidade em Momentos de Crise', é possível acessar por meio do link.

Confira a programação completa do Dia Mundial da Filosofia 2021:

16/11, terça, às 20h

Fraternidade: sobre como forjar laços e quebrar barreiras, por Lúcia Helena Galvão.

17/11, quarta, às 20h

Empatia: desenvolvendo conexões mais humanas, por Erika Kalvelage e Tiago Grandi.

18/11, quinta, às 20h

Gentileza como linguagem do coração, por Beatriz Gama.

19/11, sexta, às 20h

O valor do exemplo, por Mônica Dias e Maurício Schmall.

20/11, sábado, às 19h

Entrevista: O valor da unidade nos momentos de crise, por Luzia Helena Echenique e Luís Carlos Marques Fonseca.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza