Estado abre edital de contratação de hotéis para apoio a pacientes Covid-19 no pós-internação

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) abriu chamamento público de contratação de hotéis para dar suporte a pacientes com Covid-19 após o período de internação. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (14).

O objetivo é contratar, por meio de dispensa de licitação, uma estrutura que disponha de 100 a 200 quartos em Fortaleza, com espaço disponível para acomodar entre 100 e 300 leitos. Os pacientes deverão ocupar essas unidades para receber os cuidados necessários na transição entre o hospital e a residência.

O edital estabelece, ainda, que a estrutura conte com área verde extensa e circulação de ar fresco, devendo proporcionar conforto, tranquilidade e acessibilidade, com quartos individuais ou semi-privativos, incluindo banheiros, armários e camas.

Processo reduz índices de reinfecção

Segundo destaca a Sesa, o processo de desospitalização de pacientes que saíram da fase aguda de Covid-19 e que precisam de reabilitação é ideal para o processo de recuperação e diminuição da incidência de reinfecção hospitalar.

As propostas deverão ser apresentadas em cinco dias corridos, a contar da data de publicação do documento. Para participar do edital, no entanto, é preciso estar credenciado junto ao portal de compras do Governo Federal, o que implica a aceitação integral dos termos apresentados no edital.

A Sesa explica que "a declaração deve explicitar os valores unitários para quartos individual e duplo, incluídos os serviços de hospedagem e lavanderia, bem como a quantidade mínima de leitos a serem contratualizados e os custos com alimentação de pacientes e acompanhantes, referenciando o valor mensal da prestação do serviço (custos diretos e indiretos)."