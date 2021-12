Em treino de confraternização, ciclistas pedem espaço e mais respeito no trânsito em Fortaleza

Cerca de 400 ciclistas participaram de um treino de confraternização na manhã desta quinta-feira (16), na CE-010, na Sabiaguaba, em Fortaleza.

Além do encontro em alusão ao fim do ano, membros de diferentes assessorias esportivas também aproveitaram a ocasião para reivindicar prudência dos motoristas no trânsito, com mais respeito ao ciclista.

A CE-010, onde o treino ocorreu, é uma rodovia de grande fluxo, onde circulam diariamente veículos de carga pesada.

Um dos organizadores do evento, Maurício Leão lembra que a CE-010 já foi palco de acidentes envolvendo ciclistas, inclusive amigos dele. As cenas de desrespeito a quem trafega em veículos menores, diz, também são corriqueiras.

"Ali é um local de treino, é um local de pais de família, de mães, de profissional liberal, de pessoas que estão ali para treinar", endossa o também diretor esportivo da Assessoria de Ciclismo que leva o nome dele.

Além de defender a cobrança de "uma multa pesada" para infrações, como 'tirar fino' ou atropelamento de ciclistas, Maurício sugere a implantação de uma faixa "mais exclusiva" para bicicletas na CE-010.

"Os motoristas de carro e caminhão têm é que proteger a gente [ciclistas]. O mesmo direito que eles têm de andar de carro na via, a gente tem".

Sobre o Treino de Confraternização

Essa foi a primeira edição do Treino de Confraternização. Iniciado às 5h30 desta quinta, o treino teve como ponto de encontro o primeiro retorno localizado após a duna da Sabiaguaba, no sentido praia-sertão.

Após um percurso de aproximadamente 24 quilômetros, seguindo em direção às Tapioqueiras, o grupo retornou até o ponto de encontro inicial, em um pelotão ordenado.

O evento concentrou membros de, pelo menos, seis assessorias esportivas de ciclismo de Fortaleza, mas também acolheu outros participantes interessados.