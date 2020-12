Em Fortaleza, matrícula de alunos novatos nas escolas públicas estaduais será online

Os estudantes que em 2021 pretendem cursar o Ensino Médio nas escolas da rede pública estadual, em Fortaleza, poderão realizar a matrícula de forma virtual. Conforme portaria da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), publicada quinta-feira (10), o processo ocorrerá via Sistema de Matrícula Online, de acordo com o calendário que ainda será divulgado pela pasta.

Se o estudante for maior de 18 anos, ele mesmo poderá realizar o procedimento online. Caso tenha menos que 18 anos, os responsáveis deverão executar a ação, na qual serão escolhidas virtualmente três opções de escolas públicas.

Na matrícula, o estudante ou os resposáveis, deve acessar o sistema online, realizar o cadastro, anexar os documentos, indicar até três escolas, salvar e enviar. As unidades escolares, estabelece a portaria, serão responsáveis por confirmar a matrícula e a divulgar os resultados.

Caso o número de alunos inscritos ultrapasse o total de vagas disponibilizadas, a escola deverá realizar um sorteio. Isto porque a ordem de inscrição não será critério para a confirmação de matrícula.

Após o sorteio, caso o estudante não seja selecionado, ele será direcionado pelo próprio Sistema de Matrícula Online à segunda opção indicada. Se ocorrer de um aluno não ter a matrícula confirmada, mesmo após os sorteios, as vagas remanescentes poderão ser consultadas no sistema online. Só nessa situação será necessário comparecer presencialmente ao prédio com vagas disponíveis em Fortaleza.

As escolas, segundo a portaria, seguindo todas as medidas de segurança sanitária, enquanto perdurar a pandemia de Covid, "deverão disponibilizar um ambiente com computadores e profissionais para auxiliar a comunidade, caso necessite, para que, dessa forma, possa realizar sua solicitação de matrícula".

No caso dos alunos veteranos da rede pública estadual em Fortaleza, a matrícula poderá ser realizada pelo próprio estudante ou pelos responsáveis de forma online também. O aluno que for permanecer na mesma unidade escolar entra no sistema e realiza o procedimento.

Os que querem solicitar transferência para outra escola da rede estadual também usarão o sistema online, mas, nesse caso, será obrigatório confirmar antes a matrícula na escola que concluir em 2020.

Matrículas em outros municípios

Já nas escolas da rede estadual localizadas fora de Fortaleza, na matrícula dos veteranos, ocorrerá a disponibilização para as escolas de um banco de dados com todos os estudantes matriculados em 2020, para que as secretarias escolares realizem a efetivação da matrícula de 2021. Isso, após a confirmação pelos responsáveis ou pelo próprio estudante.

No caso dos novatos, os responsáveis ou o aluno, no período definido no calendário, deve dirigir-se à escola, mais próxima a residência, para efetuar a matrícula presencialmente.

Serviço

Quando abertas, as matrículas ocorrerá por meio do seguinte endereço: https://matricula.seduc.ce.gov.br/ ou no link disponível no Sistema Aluno Online (https://aluno.seduc.ce.gov.br) ou, ainda, no site da Secretaria da Educação: www.seduc.ce.gov.br.