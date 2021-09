Dois trabalhadores ficam feridos após desabamento em centro de distribuição de bebidas em Itaitinga

Dois trabalhadores ficaram feridos após desabamento no centro de distribuição da Diageo, empresa dona da Ypióca, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi nessa quarta-feira (8), após paletes despencarem com bebidas em embalagens de vidro.

Informações preliminares indicaram que seis paletes desabaram em cima de uma empilhadeira, atingindo funcionários da empresa Ypióca Industrial De Bebidas S.A, localizada no quilômetro 22 da BR-116. Imagens do local mostram estilhaços de garrafas de vidro e caixas de produtos produzidos e comercializados pela empresa espalhados no chão.

Agentes do Corpo de Bombeiros informaram que a companhia utilizou água para diluir o álcool espalhado no ambiente e ampliou a ventilação do local.

Legenda: Bombeiros informaram que sistema de drenagem estava obstruído pelos objetos caídos dos paletes Foto: reprodução

As duas vítimas foram socorridas com escoriações pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), segundo a Corporação.

A Diageo, em nota, confirmou o incidente, afirmando que parte da estrutura de porta-paletes registrou queda, a qual provocou ferimentos leves em dois colaboradores de parceiro terceirizado. Os dois já estão em casa após receberem atendimento médico.

Ainda conforme a empresa, todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para o restabelecimento da operação. Uma equipe técnica analisa as causas do desabamento.

