Diário do Nordeste é selecionado para o Audience Analytics Accelerator da América Latina

O Diário do Nordeste está entre os cinco veículos de comunicação do Brasil e entre os 15 da América Latina selecionados para o Audience Analytics Accelerator, programa de treinamento do Facebook e do International News Media Association (INMA). A iniciativa visa ajudar redações a transformarem seus negócios digitais, criando modelos de negócios sustentáveis.

O programa prático começará no início de abril e deve se estender por até nove meses. As sessões incluirão treinamento, workshop, benchmarking com empresas de mídia internacionais e mentoria.

Em novembro, os participantes do Acelerador terão a oportunidade de compartilhar seus principais aprendizados em uma sessão virtual apresentada pela INMA, idealizada para ampliar a compreensão de como dados e métricas podem elevar os resultados de negócios, entender mais sobre engajamento e o que fazer com esse conhecimento.

"O programa Accelerator chega em um momento chave para reforçar a transformação digital do Diário do Nordeste que, em fevereiro desde ano, ampliou seu portfólio e digitalizou todos os seus produtos. Essa iniciativa faz parte da decisão estratégica de tornar o DN o mais relevante e acessado veículo de informação do Nordeste nos próximos dois anos", ressalta o Diretor Comercial e Marketing do Sistema Verdes Mares, Erick Picanço.

"Veremos melhores práticas e teremos contato com experiências e modelos sustentáveis de mídia de sucesso no mercado mundial. Os 9 meses do Accelerator serão um indispensável capítulo para as transformações no Diário do Nordeste", analisa a Diretora Digital, Ívila Bessa.

Confira os 15 participantes selecionados na América Latina:

Diário do Nordeste (Brasil)

Editora Globo (Brasil)

El Tiempo (Colômbia)

El Universal (México)

Gazeta do Povo (Brasil)

Grupo AM (México)

Grupo El Comercio (Peru)

Grupo OPSA (Honduras)

Grupo Milenio (México)

Grupo Reforma (México)

Los Andes (Argentina)

Noticias Caracol (Colômbia)

Página/12 (Argentina)

SBT News (Brasil)

UOL (Universo Online) (Brasil)

Sobre o Programa Acelerador

O programa Acelerador do Facebook Journalism Project ajuda veículos de notícias a construir negócios sustentáveis. Financiado e organizado pelo Facebook Journalism Project, cada Acelerador passa por workshops práticos liderados por veteranos da indústria de notícias, fundos administrados por organizações de jornalismo sem fins lucrativos e relatórios regulares sobre as melhores práticas de negócios.