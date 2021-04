Curso de Nutrição da Unifor promove atendimento gratuito para pessoas com doenças complexas

No mês de maio, o curso de Nutrição da Universidade de Fortaleza realizará atendimentos gratuitos para crianças, adultos e idosos no Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI) de forma presencial. Serão examinados pacientes com diagnóstico de doenças de nível complexo, como disfagia, sequelas pós-Covid ou de AVC, em uso de sonda enteral, desnutrição grave, doenças renal, hepática, pulmonares, inflamatórias intestinais (Doença de Crohn, Colite Ulcerativa, etc); doença autoimune e câncer. As inscrições devem ser feitas no formulário e as vagas são limitadas.

As consultas serão realizadas pelos alunos da disciplina de Estágio em Nutrição Clínica, com supervisão dos professores. Caroline Tavares, professora do curso e coordenadora do módulo, explica que os inscritos terão direito a três atendimentos para então seguirem o plano alimentar estabelecido. “Vai ser uma consulta de primeira vez e duas de retorno, totalizando três. Vai ter toda a orientação e suporte nesse período e depois eles vão ser liberados”.



Os atendimentos serão marcados de acordo com a ordem de inscrição e o paciente será contatado com antecedência. A expectativa é que sejam assistidas de 80 a 100 pessoas pelos 24 alunos disponíveis diariamente nos turnos da manhã e da tarde.

A iniciativa já foi posta em prática anteriormente, mas de forma remota, no ano passado. “Devido a questão da pandemia, a gente ficou impossibilitado de fazer o atendimento presencial. O próprio CRN liberou a nossa atuação de forma remota, então desde o ano passado a gente está fazendo essa captação de pacientes”, informa Caroline.

Serviço

Atendimento Nutricional Gratuito

Local: Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI)

Endereço: Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, 221, bairro Edson Queiroz, Fortaleza (CE)

Formulário de inscrição