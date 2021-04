Comércio exterior: setor apresenta oportunidades de atuação

A economia global foi impactada pela pandemia da Covid-19. O cancelamento de navios da rota da Ásia afetou importações no mundo todo. No Brasil, comparado a 2019, as importações caíram 9,7%, com total de US$ 158,93 bilhões, em 2020. No índice de exportações, a queda foi de 6,1%, totalizando US$ 209,92 bilhões. Apesar disso, a balança comercial apresentou superávit de US$ 50,99 bilhões, com crescimento de 7% em relação ao ano anterior. Nesse cenário, o comércio exterior vem sendo fundamental para impulsionar a retomada econômica brasileira e esse fato trouxe crescimento da busca por esse mercado de trabalho.

O profissional de comércio exterior atua em todas as áreas estratégicas dos negócios internacionais, desde as relações internacionais até a entrega ao consumidor final entre nações. Destaca-se a expertise do profissional na gestão da cadeia de suprimento e logística, atuando com a manutenção de estoque e resiliências dos processos de distribuição.

De acordo com Josimar Costa, coordenador do curso de Comércio Exterior da Unifor, as oportunidades de negócio podem ser encontradas em qualquer parte e precisam ser exploradas. "O mundo busca agentes transformadores que saibam lidar com mercados e culturas diversas e tenham uma preparação consistente em planejamento, negociação e execução de operações internacionais. Nesse sentido, a formação em Comércio Exterior deve desenvolver estas competências por intermédio de disciplinas que trabalhem conhecimentos em importação, exportação, câmbio e finanças internacionais", explica.

Comércio Exterior foi a primeira opção de Lorena Feitosa, aluna do 7º semestre da Unifor. Aos 20 anos, a estudante possui no currículo estágio como despachante aduaneiro e já está contratada em uma agência de navegação. Lorena vê o Ceará como um hub importante para o setor. "Além do crescimento regional na área, o Ceará é abençoado com a posição geográfica estratégica, o que chama atenção de muitos empresários e investidores estrangeiros", destaca a estudante. Apaixonada por Comex, ela, juntamente com uma colega de faculdade, cria conteúdo para o perfil @ceocomex, que tem o objetivo de abordar o assunto de uma forma mais prática e lúdica.

Ensino na Unifor

A graduação em Comércio Exterior na Unifor possui duração de oito semestres e é a única no Ceará com grau de bacharelado. O curso obteve nota 5 por três avaliações consecutivas do MEC. Em 2020, atingiu a melhor avaliação de curso no Brasil pelo Guia da Faculdade Estadão. A grade curricular abrange a área de gestão, inteligência de negócios, logística e relações internacionais. Aulas ministradas em inglês, trilhas de formação, parcerias com empresas e instituições do setor são algumas das vantagens que a universidade oferece. Há ainda a possibilidade de dupla graduação, em cinco anos e meio, também em Ciências Econômicas ou Administração; e a dupla titulação internacional, que oferece graduação em Gestão Internacional pelo Deggendorf Institute of Technology e pelo Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, ambos na Alemanha.