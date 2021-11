Colégio Master lidera e aprova 10 alunos em Medicina na Unichristus

A aposta em formação humana e pedagógica tem se mostrado uma combinação de sucesso para o futuro da vida escolar. Uma metodologia com esses pilares fez com que o Colégio Master, que tem sedes em Fortaleza e Natal, aprovasse 10 alunos no Curso de Medicina do Centro Universitário Christus (Unichristus). Entre os destaques estão a aluna Carla Larissa, com o 1º lugar, e os alunos Lívia Araújo e Micael Moreira com o 3º e 4º, respectivamente.

Para Deborah Costa, diretora da sede Bezerra de Menezes do Colégio Master, o resultado expressivo pode ser explicado pelos crescentes investimentos na infraestrutura educacional. “Desde uma carga horária diferenciada que proporciona a prática constante de exercícios a uma assessoria pedagógica compatível às necessidades de cada aluno, podemos notar que a realização de um trabalho de excelência está traduzido em grandes resultados acadêmicos”, ressalta.

Soluções pedagógicas

Com o mercado educacional em alta e a implementação de uma nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a busca de novas soluções e ferramentas se intensificou ainda mais no Colégio Master. Além de contar com um suporte de professores especializados através de aulas dinâmicas e práticas nas mais diversas áreas do conhecimento, os alunos Master dispõem de uma plataforma digital com exibição de materiais didáticos e complementares. Simulados de prova, aulões de revisão, atendimento psicopedagógico, orientação vocacional e reuniões constantes entre educadores e pais também são estímulos para obtenção de resultados nos exames mais concorridos, como: ENEM, ITA, IME, UNICAMP, UECE.

Matrículas

Atualmente com duas sedes em Fortaleza e uma em Natal, o Colégio Master está com matrículas abertas para estudantes novatos e veteranos. As inscrições podem ser feitas através do site ( https://www.estudenomaster.com.br/

Visitas guiadas e testes de sondagem também estão disponíveis, limitando-se ao número de vagas oferecidas e data escolhida para visitação.

O Master também está com oportunidades de bolsas de estudo para o ensino extensivo de 2022. As provas para concorrer acontecem no dia 11 de dezembro e as inscrições podem ser feitas no site até o dia 10.

