Cemitérios públicos de Fortaleza permanecem fechados neste Dia das Mães

Os cemitérios públicos de Fortaleza permanecerão fechados neste fim de semana, quando se celebra o Dia das Mães, segundo esclarece a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria da Gestão Regional (Seger).

A data é a segunda do ano que mais leva pessoas aos equipamentos públicos da cidade e, em razão disso, a medida visa evitar aglomerações em meio à pandemia de Covid-19, estratégia adotada desde o ano passado.

Sendo assim, visitas, missas, cultos e outras celebrações continuam proibidas nos cemitérios, incluindo no domingo (9), seguindo orientações do decreto do Governo do Estado do Ceará.

O funcionamento dos locais, segundo destaca a prefeitura, continua liberado apenas para realização de sepultamentos, das 8 às 17 horas.

Equipamentos fechados:

REGIONAL 2 - Cemitério São Vicente de Paula, no bairro Mucuripe

REGIONAL 3 - Cemitério Santo Antônio, no bairro Antônio Bezerra

REGIONAL 4 - Cemitério São José, no bairro Parangaba

REGIONAL 5 -Cemitério Parque Bom Jardim, no Bom Jardim

REGIONAL 6 - Cemitério de Messejana, no bairro Messejana