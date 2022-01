Ceará recebe mais de 44,6 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Janssen

O Ceará recebe, nesta terça-feira (11), 44.650 doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela Janssen. Segundo o governador Camilo Santana, os imunizantes serão usados para aplicação de dose de reforço na população.

Esse é o primeiro lote do fármaco a chegar no Estado neste ano. O último a desembarcar foi em 14 de dezembro do ano passado, quando 90.700 doses foram distribuídas pelos municípios cearenses.

Foto: reprodução

Segunda dose Janssen

As doses que servirão para o reforço da Janssen começaram a chegar no Ceará em 8 de dezembro, com 20,8 mil doses de primeira remessa.

O imunizante da marca, que antes era aplicado em dose única, teve determinação do Ministério da Saúde para aplicação, também, da segunda dose. Segundo a pasta, todos os indivíduos que receberam a vacina, com intervalo mínimo de dois meses, deverão receber a segunda etapa.

Uma dose terceira dose, considerada um reforço, também será administrada no público que recebeu o fármaco.

PASSO A PASSO PARA O CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso, cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro. Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.

VC REPÓRTER

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 999690752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.