Ceará recebe 109.800 doses de vacina contra Covid-19 em 8º lote que chega nesta quarta-feira (10)

O estado do Ceará receberá uma nova remessa de doses da vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan, nesta quarta-feira (10). Ao todo, a Secretaria da Saúde do Ceará contará com 109.800 doses da Coronavac. A nova remessa vai ser destinada para vacinação dos idosos a partir de 75 anos e trabalhadores da saúde, que são grupos prioritários da primeira fase do Programa Nacional de Imunização (PNI). Essa é a oitava remessa de vacinas que chega aos cearenses.

A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana em uma publicação no Twitter. "O oitavo lote de vacina está previsto para chegar ao Aeroporto de Fortaleza às 10h05, em voo da Latam, de acordo com confirmação do Ministério da Saúde", disse o chefe do Executivo Estadual.



Veja tweets:

Legenda: Tweets de Camilo Santana sobre a chegada de novo lote de doses da vacina Coronavac Foto: Reprodução/Tweets

Na segunda-feira (8), o governador do Ceará participou de reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Nas redes sociais, Camilo Santana informou que o cronograma do Ministério prevê envios semanais de lotes de vacinas.