Ceará Natal de Luz traz dezenas de atrações em vários pontos da capital

O Ceará Natal de Luz segue até o dia 23 de dezembro comemorando 25 anos de história com extensa programação natalina. As atividades incluem apresentações presenciais e on-line, decoração especial em Fortaleza, passagem do Coral Itinerante, atrações especiais e presenciais no Cineteatro São Luiz, show musical do tradicional Coral da Luz na Praça do Ferreira, entre outras atrações.

O Coral da Luz se apresenta nas sacadas do Hotel Excelsior, todos os dias, a partir das 18 horas, mas com um número reduzido de crianças e adolescentes, obedecendo aos protocolos sanitários de combate à covid-19 e ao decreto estadual vigente.

Em dias especiais, teremos as apresentações de cantores de sucesso como Chambinho do Acordeon, Vannick Belchior, Marcos Lessa, Waldonys e João Cláudio Moreno vão se apresentar junto com as crianças.

“Essa fonte de energia positiva virá da arte do nosso povo. Queremos a luz da alegria e da emoção voltando a brilhar nos lares. Temos em nós o amor, a solidariedade e a força do nordestino para nos reinventarmos diante das adversidades”, afirma Assis Cavalcante, presidente da CDL Fortaleza.

Além das apresentações do Coral da Luz, o Coral Itinerante, sucesso da edição passada que conta com iluminação e decoração especial de Natal, percorrerá mais uma vez Fortaleza de ponta a ponta levando a magia natalina a todas as regiões da Capital cearense, desde a área nobre até as mais periféricas.

Online

Nesta 25ª edição do Ceará Natal de Luz, as tradicionais apresentações com artistas da música popular, orquestras, cameratas, tenores e bandas juvenis de música erudita acontecerão de forma online direto de importantes equipamentos culturais e pontos turísticos da Capital. Entre os locais que receberão os 13 espetáculos, estão: o Theatro José de Alencar, a Praça José de Alencar, o Teatro São José, a Praça Portugal e a CDL de Fortaleza. Os espaços não terão acesso livre ao público, que poderá acompanhar tudo de casa.

Presencial

O Cineteatro São Luiz receberá seis apresentações com público, respeitando o limite de capacidade do decreto vigente, durante os dias 11, 18 e 19 de dezembro, quando acontecerá a programação do Ceará Natal de Luz no espaço cultural. Vão se apresentar o grupo teatral Blitz com um musical infantil, os bailarinos da Edisca e a Orquestra de Sopro de Pindoretama.

Além de iluminar a cidade com uma decoração branca e dourada que faz brilhar a paz e o amor, o evento natalino faz homenagem a um dos maiores compositores brasileiros, o cearense Belchior.

Árvores de redes com espetáculo de luzes e som

A tradicional e original árvore de Natal de redes aclamadas por cearenses e turistas estará presente nas Praças do Ferreira, Centro e Aldeota. Neste ano a grande novidade da árvore erguida na Praça Portugal será um espetáculo de luzes e som. A cada 30 minutos, a partir das 18h, quem passar pela região poderá ver luzes estroboscópicas com um acendimento sincronizado e uma trilha sonora emocionante.

Projeção mapeada

Sucesso nas edições anteriores durante a abertura, na fachada do Cineteatro São Luiz, a projeção mapeada ocorre, neste ano, na fachada do Theatro José de Alencar. O espetáculo de efeitos especiais, no qual as imagens se encaixam no prédio, acontecerá no dia 13 de dezembro. A recomendação ao público que comparecer é seguir à risca as medidas de prevenção à covid-19, como o uso de máscara.

Decoração

Os elementos e a iluminação do Natal de Luz foram inspirados nos traços dos artistas Mino Castelo Branco e Espedito Seleiro.

A decoração pode ser apreciada em vários pontos da cidade, entre eles o Paço Municipal (sede da Prefeitura de Fortaleza), Palácio da Abolição (sede do Governo do Estado), Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), Federação das CDLs do Ceará (FCDL-CE), Faculdade CDL, Estoril, Universidade de Fortaleza (Unifor), Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), Instituto Histórico do Ceará, Câmara Municipal de Fortaleza e Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região (TRT).

Também serão decorados o Parque Pajeú, a rua Floriano Peixoto, a avenida Monsenhor Tabosa, as Praças do Ferreira, Cristo Redentor, José de Alencar, Portugal e Luíza Távora, e a Lagoa da Parangaba.

Consciência ambiental

A campanha pelo verde que troca garrafas plásticas por mudas, reduzindo os problemas climáticos, renova mais uma vez a consciência ambiental e deve distribuir 100 mil mudas neste ano. Entre as espécies distribuídas estão mudas de caju, acerola, goiaba, palmeira, noni, sapoti, pitanga, ata, graviola, manga, açaí e ipê.

A iniciativa surgiu em 2007 com meta de plantar 1 milhão de árvores até 2017, mas foi alcançada três anos antes, em 2014.

Confira a programação completa:

01 de dezembro (quarta-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

18 horas – Coral Itinerante - Palácio da Abolição

02 de dezembro (quinta-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

19 horas – Coral Itinerante na Newland da Abolição

03 de dezembro (sexta-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

18 horas – Coral Itinerante no Shopping Eusébio

04 de dezembro (sábado)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

05 de dezembro (domingo)

16 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

18 horas – Coral Itinerante no Sesi Parangaba

06 de dezembro (segunda-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

18 horas – Coral Itinerante na Barra do Ceará

07 de dezembro (terça-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

08 de dezembro (quarta-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

19h30 – Coral Itinerante no Centro de Formação Olímpica (CFO)

09 de dezembro (quinta-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

19h30 – Coral Itinerante no Hospital São Mateus

10 de dezembro (sexta-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

19 horas – Coral Itinerante na AMC Cambeba

11 de dezembro (sábado)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

14h30 e 16h30 - Apresentação do Grupo Blitz no Cineteatro São Luiz

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

12 de dezembro (domingo)

16 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

18 horas – Coral Itinerante no Sindiônibus

13 de dezembro (segunda-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

14 de dezembro (terça-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

19h30 – Coral Itinerante no Parque do Cocó

15 de dezembro (quarta-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

19h30 – Coral Itinerante na Sefaz

16 de dezembro (quinta-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

19h30 – Coral Itinerante no BNB Passaré

17 de dezembro (sexta-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas – Coral Itinerante - Unimed (São João do Tauape)

18 de dezembro (sábado)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

14h30 e 16h30 - Apresentação do Grupo Blitz no Cineteatro São Luiz

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

18 horas – Coral Itinerante - (Praça Luiza Távora)

19 de dezembro (domingo)

10h e 16h30 - Orquestra de Pindoretama no Cineteatro São Luiz

16 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

20 de dezembro (segunda-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

21 de dezembro (terça-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

19h30 – Coral Itinerante

22 de dezembro (quarta-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

19h30 – Coral Itinerante no Aeroporto

23 de dezembro (quinta-feira)

9 a 19 horas - Trocas de mudas na Praça do Ferreira

18 horas - Coral de Luz no Hotel Excelsior

18 a 22 horas - Espetáculo na Praça Portugal

19h30 – Coral Itinerante no Sistema Verdes Mares

