Ceará acumula 316.681 casos confirmados; já são mais de 1 milhão de casos notificados​

O Ceará acumula 316.681 casos confirmados do novo coronavírus e soma 9.802 óbitos em decorrência da doença. O número de notificações da doença ultrapassou, na tarde desta segunda-feira (14), 1 milhão, de acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). Já são 1.000.062 casos notificados. Os dados são da plataforma IntegraSUS, administrada pela Sesa, atualizada as 16h54 de hoje (14).

Nas últimas 24h foram registradas três mortes em decorrência da Covid-19, em território cearense e a taxa de mortalidade permanece em 3,1%. Ainda conforme a plataforma, são 38.170 casos em investigação e 569 óbitos suspeitos. No entanto, já são 257.557 recuperados e foram realizados 1.221.682 exames para identificar a infecção pelo vírus Sars-Cov-2.

Leitos​

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), direcionada a pacientes com o novo coronavírus, está em 64,98%, nas enfermarias a taxa é de 40,32%. Os números são dos indicadores de histórico de internação por Covid-19, atualizado às 16h03 de hoje.

Municípios

Os municípios que demonstram os maiores números de incidências de casos confirmados por 100 mil habitantes, são Acarape (12.974,7), Frecheirinha (11.078,7), Crateús (8.712,7), Groiarás (7.282,3) e Quixelô (7.207,3).

Quanto ao número de casos, Fortaleza continua sustentando os maiores números da doença no Estado, registrando, inclusive, elevada taxa de ocupação de UTI adulta, com 77, 47% de leitos ocupados. A Capital registra 74.636 casos confirmados, 4.058 óbitos e incidência de casos de 2.796,1.

Em seguida temos Juazeiro do Norte, com 16.750 infectados e 312 mortes causadas pela doença. A incidência de casos no município é de 6.108,5. Também na região caririense, o Crato, aparece no quinto lugar de destaque, acumulando 8.140 diagnósticos positivos, 104 óbitos e com incidência de 6.160,9.

Sobral, na Região Norte, vem em terceiro lugar no ranking de maiores números de casos no Estado, registrando 12.835 casos confirmados, 321 falecimentos e 6.143,1 de incidência. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a cidade em destaque é Maracanaú, sendo o quarto município com mais casos registrados do novo coronavírus (8.319). A cidade também soma 260 óbitos e incidência de 3.650,5.