Casamento ou divórcio: o que mais cresceu no Ceará durante a pandemia?

Desde março de 2020, com os primeiros casos de Covid-19 registrados no Ceará, inúmeras medidas - envolvendo distanciamento social - tiveram que ser adaptadas devido às circunstâncias de transmissão do vírus pelo ar. Neste cenário, diversos casamentos foram adiados, outros aconteceram com restrições. Além disso, divórcios estiveram em cena. Saiba o que cresceu mais durante o período.

Divórcios

Segundo o Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB-CF), 2.800 divórcios ocorreram durante a pandemia da Sars-Cov-2 no Ceará. Destes, 824 foram de janeiro a junho de 2021 e 1.976 de março a dezembro de 2020. Ainda no ano passado, o Estado registrou o maior número de divórcios do Nordeste.

Casamentos

De acordo com o portal da transparência do Registro Civil, de março de 2021 até 10 de agosto de 2021, ocorreram 34.271 casamentos civis no Ceará. Neste ano, 14.325 registros foram emitidos. Já o ano anterior dispôs de 19.946 a partir do início da pandemia.

Além disso, até o sétimo mês de 2021, o Estado contou com uma média mensal de 1.995 casamentos civis realizados. Durante a conjuntura pandêmica do ano anterior, de março a dezembro de 2020, o índice mensal foi praticamente semelhante, com 1.994 cerimônias.

Os municípios que mais realizaram casamentos, neste ano, foram Fortaleza (5.745); Caucaia (975); Maracanaú (409); Sobral (370); Pacatuba (262); Juazeiro do Norte (240); Horizonte (198); Iguatu (172); Cascavel (160); e Aracati (148).

Um dos casamentos realizados durante a pandemia foi o do assistente de vendas Gabriel Viana, de 22 anos. “Depois de um ano de relacionamento, a gente começou a morar junto, mas foi no final de 2019 que a gente realmente noivou, fiz uma surpresa pra ela e foi incrível”, explica.

Gabriel Viana Assistente de Vendas No início de 2020, a gente já tava planejando várias coisas, íamos casar em junho e aí quando veio a pandemia, foi tudo por água abaixo. A gente ficou sem chão, não sabia se ia ter casamento. A gente já tinha gastado boa parte do dinheiro com muita coisa, decoração, etc, e aí esperamos”

Gabriel pontua ainda que o casal teve que adiar o casamento três vezes, com data final marcada para outubro do ano passado. “A gente viu que não ia terminar a pandemia tão cedo e a gente pensou que, pelo menos no final do ano, já podia melhorar alguma coisa, realmente na fé e na esperança de que fosse dar certo”.

Legenda: O assistente de vendas Gabriel Viana precisou adiar o casamento três vezes durante a pandemia. Foto: The Story Fotografia

O assistente de vendas comenta, por fim, que conseguiu oficializar a união com uma cerimônia em buffet de espaço aberto, seguindo os protocolos de segurança. “Foi maravilhoso, mas quando acabou o casamento a gente só queria dormir, porque foi um estresse e um cansaço muito grande, realmente foi uma loucura casar assim”, diz Gabriel.

Gabriel Viana Assistente de Vendas As festas antes da pandemia era tudo mais normal, mas, durante, fica aquela coisa meio estranha de todo mundo de máscara, aquela proteção toda, mas era necessário... e graças a Deus deu tudo certo”

Pandemia inesperada

Já a nutricionista Bianca de Sousa, 23 anos, que casou em junho de 2021, conta que nunca esperava passar por uma pandemia, muito menos casar em uma. “Foi uma experiência e tanto, nunca que íamos sonhar que estaríamos de máscara nas fotos do nosso casamento civil, mas decidimos que casar era a melhor opção para concretizar nosso relacionamento”.

Bianca de Sousa Nutricionista Ficamos bem mais próximos [na pandemia], o medo de perder quem amamos e um ao outro nos aproximou bastante. Ainda mais com tantas vidas perdidas tão rapidamente, fica a reflexão que temos que viver o hoje, amar o hoje, pois não sabemos o dia de amanhã… então decidimos que era a hora de casar”

Bianca descreve que, por enquanto, o casal optou pelo casamento apenas no cartório, com a presença de somente duas testemunhas e os sogros, “que só estavam juntos, pois moram na mesma casa e estão vacinados também”.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

“Não foi da forma que sonhamos, com toda a família reunida, mas optamos por alternativas seguras [no civil] para que eles se fizessem presentes na nossa comemoração, dessa forma, distribuímos via delivery as lembrancinhas. E o nosso casamento religioso foi adiado para junho de 2022, pois estamos acreditando que estarão todos vacinados até lá”, conclui.

Esperança na vacinação

A esperança também tem norteado o coração da jornalista Beatriz Nunes, 23 anos, que está com o casamento marcado para dezembro de 2021. No entanto, o medo de uma nova onda de casos ainda se faz presente no seu dia a dia. “As coisas tão abrindo agora, mas eu tenho medo de que até dezembro elas voltem a fechar novamente, porque a gente viu essa tendência ano passado, né?”

“A nossa expectativa, com certeza, é para que o tempo passe logo e a gente consiga se casar. Acho que foi um ano muito difícil. Preparar um evento como um casamento já é uma coisa difícil de ser realizada, que precisa ter muito equilíbrio para conseguir organizar tudo, e aí você adiciona um contexto tão pesado como uma pandemia no meio… dificulta ainda mais toda essa preparação”, expressa.

Vacinômetro

Até esta segunda-feira (9), o Ceará conta com 5.952.064 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas na região. Destas, 4.105.615 destinaram-se à primeira dose, 1.695.126 à segunda e 151.323 à dose única. Os dados são da Secretaria da Saúde (Sesa).

