Carteira de estudantes tem validade prorrogada até 31 de julho em Fortaleza

As carteiras de estudantes de 2020 terão validade prorrogada até 31 de julho próximo em Fortaleza, conforme informou a Empresa de Transporte Urbano (Etufor). Os interessados em solicitar a nova carteira devem acessar a plataforma digital, enviar os documentos e aguardar a validação do processo por e-mail.

Com as medidas de isolamento social, a Etufor recomenda que os estudantes solicitem o documento de forma on-line, por meio da plataforma: http://idestudantil.fortaleza.ce.gov.br.

Até hoje, segundo a Etufor, foram solicitadas 209.854 carteiras. Os estudantes podem ainda realizar ou atualizar a biometria facial por meio da plataforma digital.

Os estudantes da rede particular que já realizaram a solicitação on-line devem pedir à sua instituição de ensino que faça a confirmação de matrícula, após o pagamento do boleto

Somente após a confirmação das matrículas, as carteiras de estudantes serão desbloqueadas pela Etufor e entregues às entidades estudantis para distribuição segura dos documentos.

Atendimento presencial

A Etufor disponibiliza também o atendimento presencial, mediante agendamento, nas unidades dos shoppings RioMar Kennedy e Aldeota, de segunda a sexta-feira, de 12h às 16h30.

Outra alternativa para os usuários buscarem os serviços da Etufor são os postos do Vapt Vupt, que retomaram o atendimento presencial e agendado, de segunda a sexta-feira, entre 11h e 17h.

Até o dia 31 de julho, os estudantes podem utilizar a carteira estudantil 2020 no transporte coletivo.

Quem já recebeu carteira estudantil 2021

Os estudantes que já receberam sua carteira de estudante de 2021 podem antecipar a validade do documento. Basta realizar o agendamento no site http://etuforweb.fortaleza.ce.gov.br para, em seguida, se dirigir à sede da Etufor para a liberação do uso da carteira estudantil 2021.