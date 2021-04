Cagece interrompe abastecimento de água em 43 bairros de Fortaleza e Caucaia; veja lista

O fornecimento de água pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) será interrompido em 43 bairros (ver lista abaixo) de Fortaleza e Caucaia em razão de uma obra. A paralisação total começará às 5h desta quinta-feira (22) e pode durar até 24 horas.

Durante a realização dos trabalhos, a Cagece recomenda que a população utilize água somente para o consumo humano e as atividades essenciais.

Como o sistema funciona por pressão, o reabastecimento ocorrerá mais rápido nas regiões centrais e só depois nas áreas mais elevadas. O equilíbrio total deve acontecer em até 48h.

Obra

A intervenção é para a integração da rede já existente com a nova tubulação do reservatório Taquarão. Isso deve viabilizar, posteriormente, o início da operação do novo sistema.

Veja os bairros de Fortaleza e Caucaia que ficarão sem água:

Alagadiço

Álvaro Weyne

Amadeu Furtado

Antônio Bezerra

Araturi

Arianópolis

Autran Nunes

Barra do Ceará

Bela Vista

Carlito Pamplona

Couto Fernandes

Cristo Redentor

Demócrito Rocha

Dom Lustosa

Eldorado

Farias Brito

Floresta

Henrique Jorge

Itaoca

Jacarecanga

Jardim Guanabara

Jardim Iracema

João XXIII

Jóquei Clube

Jurema

Marechal Rondon

Metrópole Sul

Metrópole V

Monte Castelo

Montese

Nova Metrópole

Padre Andrade

Pan Americano

Parangaba

Parque Araxá

Parquelândia

Pirambu

Planalto Pici

Presidente Kennedy

Quintino Cunha

São Gerardo

Vila Ellery

Vila Velha