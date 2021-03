Bombeiros resgatam filhotes de gato presos no interior de parede, em concessionária de Fortaleza

Uma composição do Corpo de Bombeiros resgatou dois filhotes de gato do interior de uma parede, em uma concessionária de motos do Bairro São Gerardo, em Fortaleza, na quarta-feira (3). Os animais estavam presos entre o azulejo e a estrutura de gesso da parede da despensa do estabelecimento.

De acordo com o tenente Igor Cabral, do Corpo de Bombeiros, a mãe vivia com os gatinhos no teto da concessionária, no forro. A gata teve três filhotes e, quando foi transportá-los de um cômodo para outro, dois caíram na parte oca da parede.

O terceiro gatinho conseguiu acompanhar a mãe. A gata e esse filhote não foram encontrados pelos bombeiros. De acordo com o oficial, os funcionários da concessionária ficaram com os filhotes para adoção.

Resgate

O resgate ocorreu no final da manhã de quarta-feira e foi gravado. As imagens mostram os bombeiros martelando os azulejos da parede com calma, para não atingir os animais.

É possível ver os animais saindo do local, sujos com o pó dos azulejos e assustados.

Os funcionários do estabelecimento já sabiam que a gata vivia ali, mas só perceberam a existência de filhotes após ouvirem miados da parede, na manhã de quarta-feira, ainda segundo o tenente Bezerra.

Eles acionaram os bombeiros para socorrer os filhotes e acompanharam o resgate.

Cabral conta que, embora pareçam inusitados, resgates como esses são comuns para os bombeiros. "A gente sempre fica feliz em resgatar esses animais", relata.