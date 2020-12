Balanço parcial de Natal: falta de habilitação e licenciamento são principais motivos de multas

A maioria dos motoristas multados pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), até o dia 24 foram autuados por licenciamento atrasado ou por falta de carteira de habilitação. A informação foi divulgada pelo órgão no fim da manhã deste sábado (26), em balanço parcial da Operação Natal Seguro 2020, e contabiliza 3.600 veículos abordados nas rodovias estaduais.

De acordo com o tenente-coronel Alexandre Holanda, da BPRE, o balanço final da operação ainda não foi divulgado, visto que ela continua até as 20h do domingo (27). "Esses dados foram levantados considerando todos os tipos de operações, inclusive aquelas que estamos realizando em parceria com outras unidades especializadas, por exemplo. Toda a Capital e todo o Estado do Ceará está sendo coberto durante essa operação de fim de ano", ressaltou em entrevista.

Ao todo, 354 policiais militares estão atuando na operação em rodovias estaduais de Fortaleza, Região Metropolitana e também nos municípios do interior cearense.

Ainda segundo o tenente-coronel Holanda, algumas indicações são repassadas a todos os condutores. "Quando for dirigir, nem pensar em beber, muito menos quando estiver retornando à sua residência. Caso beba, arrume alguém habilitado para dirigir, siga as sinalizações e mantenham uma distância de segurança em relação aos outros veículos na estrada. São indicações importantes a todos os condutores", lembrou.

Diante do contexto da pandemia de Covid-19, os policiais também fazem uma abordagem educativa com orientações aos motoristas sobre a importância do uso da máscara. Em caso de resistência, haverá a condução até uma delegacia de Polícia Civil.

Fim de ano

Em paralelo às operações do efetivo estadual, a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) também realiza fiscalizações neste feriado, mas nas vias federais que cortam o Ceará, com a Operação Rodovida 2020/2021.

Enquanto a Operação Natal Seguro segue às 20h do próximo domingo (28), a Operação Rodovida 2020/2021, iniciada na última quinta-feira (17), se encerra apenas no dia 21 de fevereiro e deve reforçar a segurança no trânsito durante as férias escolares, as festas de Natal e Ano Novo e o período de Carnaval.

A Operação Rodovida mantém o uso de 62 etilômetros e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual do Ceará, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (DNIT), do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-Ce) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC).

Os agentes federais se posicionam em pontos críticos. São, ao todo, 14 localizações, entre eles os primeiros 40 quilômetros da BR-116 e da BR -222.

