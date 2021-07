Areia das dunas da Sabiaguaba é retirada de trecho da rodovia CE-010

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) afirmou que realiza, nesta terça-feira (27), a remoção legal de parte da areia das dunas da Sabiaguaba, no trecho da rodovia CE-010, para garantir a segurança das pessoas que trafegam pela via. A área corresponde à Unidade de Conservação do Parque Nacional das Dunas.

A remoção deve durar até duas semanas.

Pela legislação de proteção ambiental, são proibidas intervenções no local. Contudo, segundo a SOP, a remoção ocorre com autorização emitida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Além disso, a ação teve a anuência da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e do Conselho Gestor das Unidades de Conservação da Sabiaguaba (CGS).

O órgão informou que atendeu todas as condicionantes da Autorização Ambiental de nº 13/2021 da Semace. Os trabalhos devem durar até duas semanas.

Legenda: Na tarde desta terça-feira (27), máquinas estavam na rodovia fazendo a remoção da areia Foto: Marinaldo Lemos/Sistema Verdes Mares

"A areia removida está sendo depositada em local definido pelos órgãos envolvidos. É importante ressaltar que todas ações são executadas no sentido de garantir segurança aos usuários da rodovia CE-010, importante via de ligação entre o Porto do Mucuripe e o Anel Viário de Fortaleza", diz, em nota.

A pasta acrescentou que realiza estudos de projetos viáveis que atendam à demanda de tráfego da rodovia considerando a mobilidade da duna e outras variáveis específicas da área da Sabiaguaba, além da devida segurança estrutural e viária.

