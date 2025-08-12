Zanocelo quer escrever nova história com Ceará: ‘decisão foi pelo projeto’

Em busca de escrever uma nova história em solo cearense, o meio-campista Vinícius Zanocelo foi apresentado nesta terça (12), pelo Ceará. O atleta retorna ao Brasil com a experiência no futebol português e ressalta a evolução depois de primeira passagem no futebol alencarino, ainda pelo Fortaleza. O atleta realiza, nesta semana, os primeiros treinos com o grupo de Léo Condé.

Com o nome publicado no BID e regularizado, o camisa 25 já vira opção para o confronto diante do Bragantino, no próximo sábado. Zanocelo ressaltou que está apto para o jogo na Arena Castelão e deixou a decisão para Condé.

"Eu sempre fui um jogador que me coloquei à disposição em todos os momentos da minha carreira e agora não é diferente. Óbvio que isso está nas mãos do professor Léo. A minha última partida foi dia 18 de maio e eu sou um cara que gosto de cuidar do meu corpo, de me preparar. Eu fiquei dez dias em off, depois já comecei a treinar e me preparar muito. Claro que falta um pouco de ritmo de jogo, que a gente vai adquirindo aos poucos, mas tô sempre à disposição", apontou o atleta.

ESCOLHA PELO CEARÁ

A vinda para o Ceará era costurada há alguns meses com o departamento de futebol, que o convenceu com o projeto para a Série A deste ano. O atleta retorna ao futebol brasileiro por empréstimo fechado entre o Vozão e o Santos.

"Uma das coisas que me motivou a vir para o Ceará foi a força do grupo. Eu acho que é um grupo muito qualificado, de todos os jogadores, não só dos volantes. A minha decisão foi pelo projeto, pela parte desportiva e a parte familiar também. A estrutura do clube foi algo que me surpreendeu bastante", destacou o camisa 25. Zanocelo volante do Ceará

FUNÇÃO EM CAMPO

A disputa no meio-campo fica ainda mais acirrada com a chegada de Zanocelo. Léo Condé até mudou a plataforma de jogo do Ceará diante do Palmeiras, dando prioridade para quatro atletas no setor. O volante pontuou suas características e como pode contribuir no elenco alvinegro.

"Eu sou um jogador que jogo como segundo volante. Nos primeiros meses em Portugal eu joguei como um camisa 5 e agora no final da temporada eu atuei como camisa 8, que é a função que eu costumava jogar. Mas isso está nas mãos do professor e eu estou à disposição", pondera.

FUTEBOL PORTUGUÊS

Revelado pelo Santos, Zanocelo chegou a atuar em 12 partidas pelo Fortaleza em 2023. O atleta, natural de Santo André, São Paulo, revelou que teve problemas familiares e dificuldades em ter sequência no Leão do Pici.Seu último clube foi o Estoril Praia, de Portugal, onde atuou em 31 jogos, com dois marcados.

"Eu acho que o futebol brasileiro é muito mais técnico, os jogadores são mais refinados e melhores. Mas eu senti uma diferença muito grande na parte tática e na parte física. Em Portugal, que foi onde atuei, os jogadores eram muito obedientes, inteligentes em um jogo muito intenso e isso me ajudou muito. Eu tiro como um período de muito aprendizado, me senti bem atuando lá e peguei essas coisas para mim".

Vinícius Zanocelo pertence ao Santos e chega por empréstimo junto ao Ceará até o final da temporada. O volante acredita em sequência positiva com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu.