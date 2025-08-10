Diário do Nordeste
Aylon reclama de gol anulado pelo VAR: 'Essa linha que traçam a gente não consegue ter certeza'

Atacante teve gol anulado por impedimento no 2º tempo, tento que daria o empate ao Ceará contra o Palmeiras

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:34)
Jogada
Legenda: Aylon entrou aos 30 do 2º tempo e teve um gol anulado
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O atacante Aylon lamentou a derrota do Ceará para o Palmeiras por 2x1 no Allianz Parque neste domingo (10) e reclamou de seu gol anulado por impedimento.

No lance, aos 36 minutos do 2º tempo, o VAR traçou as linhas e anulou o gol do atacante, que tinha acabado de entrar. Ele entrou aos 30, no lugar de Richardson.

 

Pode ser que esteja um pouco impedido, mas essa linha que traçam a gente não consegue ter uma certeza".
Aylon
Atacante do Ceará

O jogador avaliou a estratégia do Ceará diante do Palmeiras e projetou jogo com o Bragantino.

"A gente sabia que ia ser muito difícil. Nossa proposta de jogo deu certo até o nosso gol, mas depois baixamos demais e levamos a virada.  Agora temos o Bragantino em casa para nos recuperar"

Próximo jogo

O Ceará volta a campo no dia 16, às 16 horas, contra o Bragantino no Castelão, pela 20ª rodada, abertura do returno da Série A.

