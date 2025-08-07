Léo Condé sai do pragmatismo e adota nova estratégia no Ceará para Série A | Jogada do Vozão

Para encarar os times que estão na ponta da tabela da Série A, o técnico Léo Condé sai do pragmatismo e adota estratégia que trouxe frutos contra Cruzeiro e Flamengo. O episódio desta semana debate as mudanças no time titular alvinegro e a eficiência ofensiva voltando à tona. Além disso, Vina é aposta do Vozão? São alguns assuntos debatidos no Jogada do Vozão.

Tudo isso e muito mais você confere no Jogada do Vozão que tem apresentação de Samuel Conrado e participações de João Bandeira Neto e Vladimir Marques.

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM 92.5.

ASSISTA O EPISÓDIO