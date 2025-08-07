Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Léo Condé sai do pragmatismo e adota nova estratégia no Ceará para Série A | Jogada do Vozão

Mudanças de Léo Condé renderam pontos diante de Cruzeiro e Flamengo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:36)
Jogada
Legenda: Galeano e Pedro Raul foram os autores dos gols do Ceará depois da pausa da Copa do Mundo de Clubes
Foto: Kid Junior/SVM

Para encarar os times que estão na ponta da tabela da Série A, o técnico Léo Condé sai do pragmatismo e adota estratégia que trouxe frutos contra Cruzeiro e Flamengo. O episódio desta semana debate as mudanças no time titular alvinegro e a eficiência ofensiva voltando à tona. Além disso, Vina é aposta do Vozão? São alguns assuntos debatidos no Jogada do Vozão.

Tudo isso e muito mais você confere no Jogada do Vozão que tem apresentação de Samuel Conrado e participações de João Bandeira Neto e Vladimir Marques.

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM 92.5.

ASSISTA O EPISÓDIO

Assuntos Relacionados

Jogada

Ferroviário precisará de feito inédito na Série D para se classificar diante do ASA

Tubarão da Barra enfrentar o time alagoano no sábado fora de casa

Vladimir Marques Há 44 minutos
Galeano e Pedro Raul comemoram gol pelo Ceará diante do Flamengo

Jogada

Léo Condé sai do pragmatismo e adota nova estratégia no Ceará para Série A | Jogada do Vozão

Mudanças de Léo Condé renderam pontos diante de Cruzeiro e Flamengo

Redação Há 1 hora
Foto de Breno Lopes projeta duelo com o Botafogo e espera Castelão lotado: 'Voltar a criar esse fator casa'

Jogada

Breno Lopes projeta duelo com o Botafogo e espera Castelão lotado: 'Voltar a criar esse fator casa'

Atacante foi titular em todas as partidas desde a chegada de Renato Paiva

Ian Laurindo* Há 2 horas

Jogada

Vasco x CSA pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil

Redação 07 de Agosto de 2025

Jogada

CRB x Cruzeiro pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil

Redação 07 de Agosto de 2025

Jogada

Athletico Paranaense demonstra interesse na contratação de Zé Welison

Furacão disputa a Série B do Brasileiro

Vladimir Marques e Fernanda Alves 07 de Agosto de 2025