Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Condé elogia postura do Ceará em derrota para o Palmeiras e evita culpar arbitragem

Técnico do Vovô falou em saldo positivo após a sequência de jogos contra “gigantes”

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:22)
Jogada
Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará, no banco de reservas
Foto: Davi Rocha/SVM

Léo Condé, técnico do Ceará, elogiou a postura do seu time na derrota para o Palmeiras, neste domingo (10), pela Série A do Brasileirão. O treinador destacou principalmente o segundo tempo do Vovô, e disse ter ficado satisfeito com a forma que a equipe se comportou na sequência de jogos contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.

“Acredito que se a gente conseguir jogar o segundo turno da maneira que a gente jogou esses três jogos, a gente tem grande possibilidade de alcançar os nossos objetivos no Campeonato Brasileiro”, disse Léo Condé na entrevista coletiva pós-jogo. O Ceará venceu o Cruzeiro, empatou com o Flamengo e perdeu para o Palmeiras.

Legenda: Aylon entrou aos 30 do 2º tempo e teve um gol anulado
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

A partida contra o Palmeiras foi marcada por polêmicas de arbitragem, no lance do pênalti que resultou no primeiro gol do Verdão, após toque de mão de Willian Machado, e no lance do gol anulado do Ceará, de Aylon, invalidado pela arbitragem após consulta do VAR e indicação de impedimento do jogador alvinegro. Condé comentou sobre os lances.

Acho que o pênalti, de certa forma, estava com o braço ampliado. Às vezes tem jogo que marca, tem jogo que não marca, é sempre muito confuso esse tipo de lance, porque o jogador estava dando um movimento natural ali. Agora o lance do impedimento aí é do VAR. Claro que eu acho que o ano que vem vai ser mais preciso, você vai trazer essa nova tecnologia (impedimento semiautomático). Esse lance muito ajustado a gente sempre fica se questionando.
Léo Condé
Técnico do Ceará

Apesar da análise, Léo Condé afirmou que o Ceará não poderia transferir a responsabilidade do resultado para a arbitragem. Com a derrota, o Vovô permanece com 22 pontos, ocupando atualmente a 12ª posição na tabela. O time volta a campo no próximo sábado (16), quando recebe o Red Bull Bragantino no Castelão.

Assuntos Relacionados
Foto do brasileiro Savinho, do Manchester City, que está perto do Tottenham em negociação milionária

Jogada

Brasileiro Savinho fica perto do Tottenham em negociação milionária; veja valores

Atacante do Manchester City deve trocar de time na Inglaterra nesta janela

Daniel Farias Há 39 minutos
Foto de Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, durante jogo de futebol

Jogada

Juventude x Corinthians na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, no banco de reservas

Jogada

Condé elogia postura do Ceará em derrota para o Palmeiras e evita culpar arbitragem

Técnico do Vovô falou em saldo positivo após a sequência de jogos contra “gigantes”

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Memphis Depay comemorando gol marcado com a camisa do Corinthians

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025

Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Floresta vence Tombense e volta ao G8 da Série C

Verdão vence no Domingão pela 16ª rodada

Vladimir Marques 10 de Agosto de 2025

Jogada

Aylon reclama de gol anulado pelo VAR: 'Essa linha que traçam a gente não consegue ter certeza'

Atacante teve gol anulado por impedimento no 2º tempo, tento que daria o empate ao Ceará contra o Palmeiras

Vladimir Marques 10 de Agosto de 2025