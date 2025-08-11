Condé elogia postura do Ceará em derrota para o Palmeiras e evita culpar arbitragem

Léo Condé, técnico do Ceará, elogiou a postura do seu time na derrota para o Palmeiras, neste domingo (10), pela Série A do Brasileirão. O treinador destacou principalmente o segundo tempo do Vovô, e disse ter ficado satisfeito com a forma que a equipe se comportou na sequência de jogos contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.

“Acredito que se a gente conseguir jogar o segundo turno da maneira que a gente jogou esses três jogos, a gente tem grande possibilidade de alcançar os nossos objetivos no Campeonato Brasileiro”, disse Léo Condé na entrevista coletiva pós-jogo. O Ceará venceu o Cruzeiro, empatou com o Flamengo e perdeu para o Palmeiras.

Legenda: Aylon entrou aos 30 do 2º tempo e teve um gol anulado Foto: Felipe Santos/Ceará SC

A partida contra o Palmeiras foi marcada por polêmicas de arbitragem, no lance do pênalti que resultou no primeiro gol do Verdão, após toque de mão de Willian Machado, e no lance do gol anulado do Ceará, de Aylon, invalidado pela arbitragem após consulta do VAR e indicação de impedimento do jogador alvinegro. Condé comentou sobre os lances.

Acho que o pênalti, de certa forma, estava com o braço ampliado. Às vezes tem jogo que marca, tem jogo que não marca, é sempre muito confuso esse tipo de lance, porque o jogador estava dando um movimento natural ali. Agora o lance do impedimento aí é do VAR. Claro que eu acho que o ano que vem vai ser mais preciso, você vai trazer essa nova tecnologia (impedimento semiautomático). Esse lance muito ajustado a gente sempre fica se questionando. Léo Condé Técnico do Ceará

Apesar da análise, Léo Condé afirmou que o Ceará não poderia transferir a responsabilidade do resultado para a arbitragem. Com a derrota, o Vovô permanece com 22 pontos, ocupando atualmente a 12ª posição na tabela. O time volta a campo no próximo sábado (16), quando recebe o Red Bull Bragantino no Castelão.