Zagueiro Luiz Otávio passa por cirurgia e ficará fora dos gramados por nove meses

O zagueiro Luiz Otávio, do Ceará, foi submetido a um procedimento cirúrgico, na amanhã desta segunda-feira (15). No processo, foi realizada a reconstrução do ligamento cruzado anterior, reforço do ligamento anterolateral e reparo do menisco lateral do joelho direito. O prazo estimado de recuperação e retorno aos treinos é de aproximadamente nove meses.

Também foi informado que o atleta iniciará, na próxima terça-feira (16), trabalhos de fisioterapia no Centro de Saúde e Performance (CESP) em Porangabuçu.

Cirurgia planejada

Em entrevista concedida ao programa Jogada 1º Tempo, em dezembro do último ano, o diretor de futebol do Alvinegro, Haroldo Martins, disse que o clube renovaria com o atleta “para que ele pudesse ter o tratamento, a recuperação”.

“Ele tem uma situação clínica, de um problema que foi constatado no final da temporada, uma questão no joelho (menisco, ligamentar), possivelmente cirúrgica, não se sabe a extensão da recuperação, quatro, seis ou oito meses… O clube vai renovar o contrato para que possa ter o tratamento, a recuperação”, disse Haroldo. “Ele terá toda a assistência durante esse período”, completou o dirigente.

Na entrevista, o diretor de futebol chegou a afirmar que Luiz Otávio teria “segurado a lesão grave durante todo o ano”. O zagueiro de 35 anos disputou 30 partidas ao longo da temporada 2023, sua temporada com menos jogos desde que chegou ao Vovô.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.