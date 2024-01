Raphinha sofre lesão muscular e desfalcará Barcelona na final da Supercopa da Espanha

O atacante brasileiro Raphinha irá desfalcar o Barcelona na decisão da Supercopa da Espanha no domingo, contra o RealMadrid, após sofrer uma lesão muscular na vitória 'blaugrana' sobre o Osasuna por 2 a 0 na semifinal.

"Os exames realizados mostraram que o jogador sofre uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda", informou o clube catalão em comunicado nesta sexta-feira (12).

Sem prazo

O Barça não deu um prazo de retorno para Raphinha, que sentiu dores e pediu substituição no final do primeiro tempo contra o Osasuna, na quinta-feira, dando lugar ao jovem Lamine Yamal aos 42 minutos. Yamal é uma das opções do técnico Xavi Hernández para a vaga do brasileiro no jogo decisivo no estádio Al-Awwal de Riad, na Arábia Saudita. O Barcelona irá defender o título contra o Real Madrid,em uma reedição da final da Supercopa da temporada passada.

Finalistas

Os gols de Robert Lewandowski (59') e Lamine Yamal (90'+3) colocaram o Barça na disputa pelo troféu. Já o Real Madrid, na quarta-feira bateu o Atlético de Madrid por 5 a 3, em jogo decidido na prorrogação. Os gols dos merengues no tempo normal foram marcados por Rüdiger, Mendy e Carvajal , e para o Atleti marcaram Hermoso, Griezmann e Kepa (contra). Na prorrogação, o Real voltou a ficar na frente em outro gol contra (de Savic) e ampliou com Brahim.