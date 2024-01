Ceará opta por jogar início do Campeonato Cearense e Nordestão no estádio Presidente Vargas

A temporada de jogos de 2024 para o elenco do Ceará está perto de começar e a casa do torcedor alvinegro nesses jogos iniciais já está confirmada. O Vovô vai mandar todas as disputas com mando de campo da primeira fase dos campeonatos Cearense e Copa do Nordeste no Estádio Presidente Vargas.

Segundo a assessoria do clube, a escolha do estádio foi baseada em um conjunto de fatores como: qualidade do gramado, custos menores e também tirar vantagem do palco se transformar em um “caldeirão” em diversos jogos. Ainda segundo o clube, em jogos com um apelo maior de público, deve ser estudada a mudança para o Castelão.

O primeiro duelo do Vovô acontece pelo estadual, no dia 21 de janeiro (domingo), o adversário é o Maracanã, que detém o mando de campo, mas já está confirmado que a bola vai rolar no gramado do PV.

Para os jogos no Presidente Vargas, a venda de ingressos só acontecerá depois que sócios-torcedores realizarem os check-ins. É importante lembrar que a capacidade da praça esportiva é de cerca de 20 mil torcedores.

Copa do Nordeste

Já pelo Nordestão, mesmo o Ceará ainda não tendo datas definidas dos jogos, a informação de que os jogos também serão disputados no PV. O que se sabe é que serão duas chaves, mas os grupos ainda vão ser sorteados, após todos os preenchimentos de vagas que ainda restam. Após o sorteio, as dezesseis equipes classificadas serão divididas em dois grupos de oito, na Primeira Fase.

Os times vão jogar em duelo de turno único. Nas 2ª e 3ª fases, também vão disputar partida única. O vencedor avança. Apenas a final terá jogos de ida e volta. O clube de melhor campanha decide em casa, diante da torcida.