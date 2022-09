Zagueiro do Mallorca acusa Vinícius Júnior de usar racismo como "coringa"; Neymar defende atacante

O atacante Vinícius Júnior voltou a ser alvo de comentários racistas na Espanha. Compondo a delegação da Seleção Brasileira nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo do Catar, o camisa 20 do Real Madrid entrou na mira do zagueiro Raíllo, capitão do Mallorca. Segundo o defensor, o brasileiro utiliza do racismo como “coringa” para se defender das críticas por dançar nas comemorações.

“Vinicius que dance, mas não falte com respeito, não insulte e não menospreze os companheiros de profissão. Quando é chamado de provocador, usa o coringa do racismo”

A declaração de Raíllo foi concedida ao periódico “Diario de Mallorca”, da Espanha.

O defensor do Mallorca foi reprimido pelo atacante Neymar Júnior. Em publicação nas redes sociais, o camisa 10 da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain (PSG) questionou: “quem é Raíllo?” com um emoji de risos.

Legenda: Neymar defendeu Vinícius Júnior nas redes sociais Foto: Reprodução

Discussão com jogadores e comissão técnica do Mallorca

O comentário de Raíllo está atrelado ao desempenho de Vinícius Júnior na vitória do Real Madrid por 4 a 1 pelo Campeonato Espanhol, no dia 11 de setembro. Na ocasião, o brasileiro marcou um dos gols madridista.

A partida de Vini Jr., porém, ficou marcada por discussão envolvendo jogadores e a comissão técnica do clube espanhol, com o brasileiro acusando o técnico Javier Aguirre, do Mallorca, de ter mandado seus atletas reagirem contra o camisa 20 com pancadas. Durante a partida, Vinícius Júnior também discutiu com Raíllo.

