Yony González entra na mira do Santos e pode deixar Ceará

O atacante colombiano Yony González pode deixar o Ceará. Sem espaço, o atleta está na mira do Santos e tem possibilidade de rescindir o contrato de empréstimo com o Vovô assinado até dezembro de 2021. A informação foi publicada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O time paulista entrou em contato com o Benfica-POR, que possui o vínculo em definitivo do jogador. As partes buscam acordo para um novo empréstimo, que não será dificultado pelo time cearense.

Com status de grande reforço para a temporada, Yony recebeu diversas chances sob comando do Guto Ferreira, mas não conseguiu o melhor desempenho. Ao todo, participou de 19 jogos e não marcou gol, seja pelo Campeonato Cearense, Sul-Americana, Copa do Nordeste, Copa do Brasil ou Série A.

A última vez que esteve em campo foi no dia 17 de julho, quando entrou no 2º tempo contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão. Na ocasião, atuou por 27 minutos em vitória na Arena Castelão.

A chegada de reforços para o ataque também diminuiu as oportunidades concedidas para Yony. No momento, o time tem mais 11 opções para o setor: Airton, Cléber, Erick, Hélio Borges, Jacaré, Jael, João Victor, Lima, Stiven Mendoza, Rick e Wendson.