Ceará pode ter mudanças no ataque contra o Corinthians; veja as opções

A campanha do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro tem bons números, com o clube na 7ª colocação com 23 pontos e invicto há 11 rodadas, a maior sequência sem perder de um time nordestino. Não há duvídas de que o Alvinegro é competitivo e tem qualidades para estar na parte de cima da tabela, lutando por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Além da solidez defensiva (7 jogos sem sofrer gols ao longo da campanha e 4ª melhor defesa), outro setor pode contribuir para elevar o nível de jogo: o ataque.

Contra o Atlético/GO no Castelão, no último domingo (8), no empate em 0 a 0, foram 19 finalizações, mas poucas com real perigo ao gol do adversário.

Em 15 rodadas na Série A, são 17 gols marcados. Não são números ruins, já que o Vovô tem o 8º melhor ataque da Série A, mas a média de 1,1 por partida é baixa para a qualidade do time.

Opções

Buscando ainda a melhor formação e encaixe do ataque, Guto já testou os recém chegados Airton e Erick, reforços para o setor de frente por alguns minutos. Airton jogou 14 minutos contra o Sport e 3 minutos diante do Atlético/GO, e 12 minutos no último domingo, quando atuou no lugar de Cléber como referência.

Erick jogou no lugar de Lima, e pode ser testado na função. Neste cenário, o meia, um dos melhores jogadores do Ceará na temporada, iria para o setor de criação, já que Vina - que está suspenso - e Jorginho estão muito irregulares.

Assim, diante do Corinthians, no domingo (15), às 16 horas na Neo Química Arena, Guto Ferreira deve ter mais opções para o setor de frente. Os dois citados podem ganhar mais minutos ou até um deles iniciar como titular, assim como o centroavante Jael pode retornar após cumprir suspensão no STJD e ter parte da pena reduzida em doações para instituições de caridade.

Jael

O centroavante é 32 anos jogou apenas 4 partidas na Série A, em um total de 135 minutos, devido a uma suspensão, marcando um gol, e deve ser titular. No ano, são 15 jogos e 4 gols.

Ele deve ganhar a posição de Cléber, mesmo que o camisa 89 não esteja jogando mal. A média de gols de ambos é parecida: Cléber ter 2 gols em 9 jogos pela Série A. Por minutos, Jael fez 1 gol em 135 minutos em campo, e Cléber fez 2 em 551 (um gol a cada 275).

Formação

Com mais opções, Guto Ferreira deve escalar o Ceará com Richard, Buiú (Gabriel Dias), Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fernando Sobral, William Oliveira, Lima, Erick, Mendoza e Jael.