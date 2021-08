Ceará empata com Atlético-GO na Arena Castelão e amplia sequência invicta na Série A

O Ceará empatou com o Atlético-GO em 0 a 0 neste domingo (8), pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro. Na Arena Castelão, o time cearense teve as principais chances, mas não conseguiu superar a defesa do Dragão. O resultado amplia a sequência invicta para 11 jogos no Brasileirão.

Na tabela, a equipe se mantém na 7ª posição, agora com 23 pontos. O próximo compromisso é contra o Corinthians no domingo (15), às 16h, em São Paulo.

Já o time goiano segue na 9ª posição, com 20. Pelo Brasileirão, enfrentam o Bahia no mesmo dia, 18h15, no estádio Pituaçu/BA.

Primeiro tempo

O Ceará iniciou a partida com marcação alta e pressionando a saída de bola. No esquema 4-2-3-1, o time apostou na movimentação pelas laterais para furar a defesa do Atlético-GO na Arena Castelão.

Legenda: As defesas foram soberanas na partida entre Ceará e Atlético-GO Foto: Kid Júnior / SVM

No início, com transição lenta, cedeu a bola aos visitantes. De fora da área, Arnaldo e Baralhas exigiram defesas do goleiro Richard. O Vovô então retomou o controle e pressionou na reta final.

A grande chance surgiu com Lima. Em lance individual, fintou a marcação e chutou no canto esquerdo de Fernando Miguel, para fora. Assim, as defesas prevaleceram no primeiro tempo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Ceará buscou acelerar a construção ofensiva e finalizou logo aos 20 segundos. Lima bateu forte para defesa de Fernando Miguel.

Legenda: O atacante Cléber foi o escolhido para iniciar a partida contra o Atlético-GO Foto: Kid Júnior / SVM

O volume foi freado pelo excesso de faltas do Atlético-GO. O técnico Guto Ferreira resolveu mexer na equipe e apostou nos atacantes Rick e Erick, devolvendo a velocidade ao ataque.

Apesar da nova postura, a equipe não conseguiu furar a defesa visitante. No jogo truncado, empate na Arena Castelão sem gols.

Ficha técnica

Ceará 0x0 Atlético-GO

Competição: Série A do Brasileiro - 15ª rodada

Data: 08/08/2021

Horário: 18h15

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Cartões amarelos: Marlon (C), Vina (C), Wanderson (A) e Arnaldo (A)

Ceará: Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon (William Oliveira) e Vina (Jorginho); Lima (Erick), Mendoza (Rick) e Cléber (Airton). Técnico: Guto Ferreira.

Atlético/GO: Fernando Miguel; Arnaldo (Dudu), Wanderson, Éder e Natanael; Willian Maranhão (Matheus Barbosa), Ronald (Toró), Baralhas e João Paulo; Zé Roberto (Lucão) e Janderson. Técnico: Eduardo Barroca.