STJD aceita pedido do Ceará e converte pena de Jael, que poderá retornar contra o Corinthians

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), Otávio Noronha, deferiu na manhã desta sexta-feira (6) o pedido de conversão solicitado pelo Ceará ao atleta Jael. O atleta, que foi inicialmente suspenso por dez jogos, já cumpriu cinco partidas e Otávio Noronha deferiu a conversão da pena das cinco partidas restantes em medida de interesse social.

Com isso, terá que ser pago o valor total de R$ 37,5 mil, que será destinado a cinco instituições indicadas pelo STJD.

A decisão era esperada, tendo em vista que o Alvinegro já havia conseguido o mesmo para Mendoza e Gabriel Dias, outros atletas que estavam punidos.

Jael, então, está livre para ficar à disposição do técnico Guto Ferreira. Porém, ele ainda não poderá ser relacionado para a partida contra o Atlético-GO, neste domingo (8), pois completou a série de três cartões amarelos na partida contra o Cuiabá, e com isso deverá cumprir suspensão automática.

O camisa 9 poderá ser opção para a partida contra o Corinthians, às 16 horas do próximo domingo (15), pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

VEJA A DECISÃO DO STJD

"De ordem do Auditor Presidente do Pleno deste Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Dr. Otávio Noronha, referente ao pedido de conversão disciplinar nos autos Processo nº 176/2021 – STJD, informo que foi DEFERIDO o pedido do atleta JAEL FERREIRA VIEIRA, convertendo 05 (cinco) partidas das 10 (dez) aplicadas ao atleta, em doação para as instituições relacionadas abaixo, devendo comprovar nos autos no prazo de 03 (três) dias, o valor total de R$37.500,00 (trinta mil e sete mil e quinhentos reais).

R$7,5 mil - AMBULATORIO DA PROVIDENCIA

R$7,5 mil - ASSOCIAÇÃO CRUZ VERDE

R$7,5 mil - Associação Comunitária Luz e Vida à Pessoa CÂNCER

R$7,5 mil - Sodalício da Sacra Família

R$7,5 mil - Creche escola arco-íris".