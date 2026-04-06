Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians, com Leó Porto, ex-Fortaleza, de auxiliar

Treinador chega para substituir Dorival Junior, demitido após derrota para o Inter no domingo

Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:17)
Legenda: Diniz entre o presidente do Timão, Osmar Stabile e o executivo de futebol, Marcelo Paz
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians anunciou a contratação do técnico Fernando Diniz. O novo comandante do Timão terá contrato válido até o final de 2026. O auxiliar Léo Porto - que deixou recentemente o Fortaleza - e o preparador físico Wagner Bertelli chegam para compor a comissão técnica.

Diniz chega para o lugar de Dorival Júnior, demitido do Corinthians no último domingo após a derrota para o Internacional.

O novo treinador do Timão foi campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e Carioca entre 2023 e 2024 pelo Fluminense e retorna ao clube de Parque São Jorge, desta vez em nova função. Entre 1997 e 1998, o, então, meia-atacante atuou por 50 jogos, anotou dois gols e conquistou o Paulistão de 1997.

O novo desafio de Diniz começa nesta terça-feira (07). Ele comandará dois treinos antes da estreia corinthiana na Libertadores, na próxima quinta (09), às 21h, no Coliseo de Victoria, diante do Platense, pela primeira rodada da fase de grupos da competição continental.

