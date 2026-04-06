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CBF muda horário de jogo São Bernardo x Fortaleza na Série B

A partida ocorre no próximo domingo (12), pela 4ª rodada

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:22)
Jogada
Legenda: O Fortaleza busca o acesso na Série B do Brasileiro
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O jogo entre Fortaleza e São Bernardo teve o horário alterado. A decisão foi anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (6). A partida, marcada para o próximo domingo (12), no estádio Primeiro de Maio, em São Paulo, seria às 16h e foi adiado para 18h (de Brasília).

O duelo é válido pela 4ª rodada da Série B do Brasileiro. Segundo a entidade, a troca foi para um ajuste da grada de detentora dos direitos de transmissão. Além de ao vivo na Verdinha FM 92,5, o confronto também no Premiere (pay-per-view) e SporTV (TV Fechada).

Na tabela, o Fortaleza é o 13º colocado, com quatro pontos. O São Bernardo tem a mesma pontuação, mas aparece em 12º pelo melhor saldo: 0 x -3.

São Bernardo x Fortaleza | Ficha técnica 

  • Competição: 4ª rodada da Série B do Brasileiro de 2026
  • Data: 12 de abril, domingo
  • Horário: 18h
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