Ceará anuncia Anderson Batatais como novo coordenador técnico

O Ceará anunciou nesta segunda-feira (6), Anderson Batatais como novo coordenador técnico. O profissional de 53 anos, assume a função em continuidade às mudanças ocorridas no departamento de futebol alvinegro nos últimos dias, como a saída de João Paulo Sanchez do cargo. Batatais tem anos de serviços prestados ao Vozão e, desde 2024, ocupava a função de auxiliar técnico fixo. Para o cargo, o Vozão promoverá Alison Henry, então técnico da equipe Sub-20 do Alvinegro.

Batatais chegou ao Ceará para a sua primeira passagem em 2011, período em que foi auxiliar técnico do clube. Posteriormente, o profissional assumiu a coordenação técnica das categorias de base, sendo um dos primeiros gestores da Cidade Vozão, logo após o Vozão adquirir o equipamento.

Após sua saída e passagens, fosse como técnico ou auxiliar, por clubes como Corinthians/SP, Cruzeiro/MG e Vitória/BA, o profissional retornou ao Vozão em 2024, assumindo a função de auxiliar técnico fixo da comissão técnica alvinegra. Batatais possui certificações B, A e Pro da CBF Academy.

Buca por executivo de futebol continua

Após a saída de Lucas Drubscky do cargo de executivo de futebol, o Alvinegro busca um substituto para o cargo. Júlio Rondinelli é o favorito a assumir o cargo.

Já o cargo de diretor de futebol, que era ocupado por Haroldo Martins, será acumulado pelo presidente João Paulo Silva.